上海茉莉奶白門店假天花倒塌　一員工被砸亡

8月15日，上海市某商場內的茉莉奶白門店有假天花倒塌，一名員工被砸身亡。



網傳圖片顯示，一茉莉奶白門店的部分木質天花板倒塌，門店內停電，現場已被門板圍起。

《南方都市報》報道，事發時，涉事門店正處於「開業有禮」活動期，事後已被圍擋，無法看到店內情形，現場無任何文字告示。茉莉奶白招商客服稱，店舖裝潢為統一設計，由品牌總部提供裝修。

上海一茉莉奶白門店的部分木質天花板倒塌。（正在新聞）

在茉莉奶白的點單小程序上，涉事門店處於「不可在線點單」狀態，但在門店簡介中，尚顯示「8月15日-8月17日 開業有禮 買一送一」標記，門店團餐聯繫電話已關機。

上海市閔行區江川路街道辦事處通報，8月15日晚上8時15分許，鶴慶路900號一商場奶茶店發生裝飾天花板掉落，造成1名店員受傷。事發後，各相關部門第一時間趕赴現場開展應急救援、醫療救治、善後處置、安全排查等工作。經全力搶救，該名傷員不幸身亡。事件原因正在進一步調查中。

涉事門店已被門板圍起。（南方都市報）

在美團平台上，涉事門市處於歇業關閉。（南都灣財社）

《南都灣財社》報道，涉事門市在美團平台處於歇業關閉。8月16日，有同商場其他店舖的員工稱，8月15日晚上大概8、9時，就有警察到現場拉起橫幅，但他當時不清楚發生何事。茉莉奶白相關負責人稱，企業目前正在全力配合調查。

據介紹，茉莉奶白2021年在深圳開首間門店，主打以茉莉花等花香為茶底的鮮奶茶，另有售鮮果茶、純茶、零售茶等，每杯15至25元（人民幣）。茉莉奶白於2023年1月放開加盟，窄門餐眼顯示，截至今年8月15月，其共有門店1591家。