乘客抱怨高鐵鄰坐「400斤胖子」逼爆　12306：無法預知乘客體型

有網民反映，近日乘坐高鐵時，因鄰座乘客體型較肥碩，體重約400斤（約200公斤），導致他難以正常就座，質疑鐵路部門售票時未考慮乘客體型差異。

中國鐵路12306客服回應稱，購票系統無法提前得知乘客體型，建議乘客可即場向列車工作人員反映，協調更換座位。



《經視直播》報道，據圖片顯示，其座位旁有一名體型寬大的男乘客。事主表示，因鄰座體型占據空間，自己難以正常使用座位，認為二等座售票應兼顧體型因素。

事件引起熱議，有人分享類似經歷，稱自己曾因鄰座占用空間而被迫抬起扶手；也有人在三人座中間位時，被兩側體型寬大的乘客擠占。

有網民反映，近日乘坐高鐵時，因鄰座乘客體型較肥碩，導致他難以正常就座。（經視直播）

有網民反映，近日乘坐高鐵時，因鄰座乘客體型較肥碩，導致他難以正常就座。（經視直播）

有部分網民建議，受影響乘客應及時聯繫乘務員協調換位，認為體型較大的乘客也有權乘坐公共交通，換位是更務實的解決方式，「多點寬容，這種又不是常態，列車員不是說協調了嗎」、「體型胖不是原罪，應該讓每個人能在高鐵上，找到屬於自己的舒適區。若鄰座確實擠占空間，可聯繫工作人員調換座位」。

有網民建議，受影響乘客應及時聯繫乘務員協調換位。（經視直播）

8月16日，中國鐵路12306客服表示，若在列車上遇鄰座體型寬大致空間擁擠，可第一時間向列車工作人員反映，協商調換座位。工作人員可通過手持終端實時查看座位預訂及乘車信息，便於協調。但若列車滿員或無空座，可能無法調換，乘客需暫時克服。

對於「能否避免體型差異大的乘客相鄰就坐」的改進建議，客服坦言，目前購票系統按身份證號分配座位，無法提前獲知乘客體型，暫無針對性改進辦法。