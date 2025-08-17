87歲國畫大師范曾疑現巴黎看展破失聯疑雲　傳嬌妻徐萌與繼子有染

87歲高齡的中國當代書畫大家范曾，近日陷入失聯傳聞。8月16日，其女兒范曉蕙在微博發文，直指父親被第四任妻子徐萌帶離住所後失聯，住所被貼上封條，庫房珍品被搬走，部份老員工遭辭退，並透露徐萌曾威脅員工不得外泄消息。此事迅速引發網絡關注。同日晚間，有疑似范曾繼子的帳號「范一夫」在網絡發文稱，父親在巴黎看展，疑回應失聯疑雲。



范曉蕙在聲明中寫道：「近日，各網瘋傳家父范曾被強迫搬離家宅，不知所蹤的消息。作為范曾女兒，我感謝各位網友的關心，更為父親健康與安危而焦急。」她解釋，因陪伴孩子參加暑期夏校，自7月5日父親生日派對過後便未在國內。期間仍與父親有微信聯繫，但徐萌多次以「身體不好，在醫院治療」為由，稱父親在陪護，卻始終未能給出確切說明。當范曉蕙電詢與父親往來密切的朋友時，亦無人知曉其下落。

據范曉蕙說，她回國後前往父親位於北京昌平的碧水莊園查看，發現大門緊閉，房屋已被貼上封條，內部「人去樓空」。僅留下服務父親十數年的廚師、助手、保姆與門房，而徐萌帶走的則是她新近僱傭的家庭服務員。

范曉蕙指，部份知情較多的老員工已被徐萌以重金辭退，並透露徐萌在帶走范曾之前，曾多次搬運其早年書畫作品與古玩收藏，還強令員工關閉監控並恐嚇不得外傳。

據其了解，父親范曾在7月13日已被徐萌帶離住所，並攜走生活日用品。「家父以這樣的方式被徐萌帶走，我作為女兒非常擔心，多日電聯父親，手機都是未開機狀態。我立即給唯一聯繫通道徐萌發微信，仍未告知父親在哪裡。」她強調，父親年事已高，又值酷暑，自己「只掛念父親健康與安危」，希望早日確認父親安好。

在輿論關注之時，8月16日晚，北京范曾藝術品有限公司的帳號仍在照常直播售賣范曾字畫，當網友追問消息時，直播人員回應稱相關傳言是「假的」，屬於「謠言」。

同日晚間，小紅書上一個名為「范一夫」的帳號發文稱「老爺子來看畫展」，並配上范曾在徐萌陪同下看展的照片，IP地址顯示為法國。該帳號未經實名認證，帖文亦未標明展覽時間地點。照片中另有一名男子，被認為是范曾第三任妻子張桂雲的兒子范一夫。

值得注意的是，8月15日，網絡上已有傳聞指，徐萌在過去三個月內分批轉移價值超過20億元的字畫、古董，其中包括范曾代表作《琴棋書畫》的姊妹篇。翌日，范曾藝術基金會負責人更發現，書房暗格內珍藏如田黃石印章、明代黃花梨筆筒等悉數消失，基金會保管的12幅精品畫作亦不翼而飛。監控顯示，徐萌曾於8月5日、10日兩度帶人進入藏品庫搬走保險箱，相關人士已向北京朝陽警方報案。

與小50歲徐萌結婚引關注 傳嬌妻曾與繼子為情侶

范曾有過四段婚姻，從與同窗林岫短暫結合，到與邊寶華育有女兒范曉蕙，再到與張桂雲的長期婚姻，去年與小50歲的徐萌的「黃昏之戀」更是備受輿論關注。

2024年4月10日，范曾在社交平台宣布與相差50歲的徐萌結婚，並盛讚妻子「無微不至的關愛，使我身心全面康復」，並稱這段婚姻是「藝林佳話」。同年9月，他攜徐萌現身中國美術館參觀畫展，恩愛形象仍歷歷在目。

然而一年後，開始有傳聞稱，徐萌曾是范曾另一個繼子范仲達（張桂雲所生）的前女友，在婚後依舊與范仲達存在不當關係。另有知情人士表示，范仲達原本試圖通過徐萌掌控藏品，卻未料徐萌另與拍賣行高管王某勾結，單幅作品最高套現6800萬元（人民幣，下同）。

公開資料顯示，范曾1938年出生於江蘇南通，師從吳作人、李可染、李苦禪等名家，兼具文史修養與繪畫才華，被譽為「近代中國十大畫家之一」，並與馮其庸、袁行霈並稱「國學三大師」。

1998年，范曾畫作《麗人行》在香港拍出1200萬港元，2011年《八仙圖鏡心》更以6900萬元成交。《竹雀圖》也在香港一次秋季拍賣會上，以4055萬港幣成交。據胡潤中國藝術榜，2019年范曾作品成交額達1.58億元人民幣，被視為「中國最貴在世畫家」。

此外，其作品也被國際許多美術館、博物館收藏，例如《靈道歌嘯圖》等由日本岡山范曾美術館收藏、《八仙圖》等由中國美術館收藏、《秋聲賦》等由英國伯明罕博物館收藏。