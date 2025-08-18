杭州婦頸背黑斑蔓延四肢　一查竟是砒霜中毒？　原來與這種藥有關

浙江杭州市45歲的陳女士（化姓），在過去一年發現頸部愈來愈黑，且黑斑更蔓延至四肢，她到醫院檢查後，竟確診慢性砷中毒。原來，陳女士常年受頑固性便秘困擾，每天都會服用牛黃解毒片，內含的雄黃和砒霜、雌黃等都屬於含砷礦物，長期超量服用會令砷在體內蓄積，引發多器官損害。



杭州市紅十字會醫院介紹，一年前，陳女士照鏡時偶然發現其頸部似乎「變黑了」，以為是自己沒有做好防曬，她起初並未放在心上。然而，她之後發現不僅頸部愈來愈黑，更長出黑斑並蔓延至四肢，手掌、腳底也莫名長出粗糙硬繭，稍微劇烈活動就氣促、全身乏力。

陳女士的頸部發黑。（杭州市紅十字會醫院）

黑斑蔓延至背部四肢。（杭州市紅十字會醫院）

陳女士到醫院求診，檢查後竟尿砷檢測明顯升高，確診為慢性砷中毒。經了解，原來陳女士常年受頑固性便秘困擾，每天都需要服用近10片牛黃解毒片，連續口服了兩年多。

醫生介紹，牛黃解毒片含有雄黃，和砒霜、雌黃等都屬於含砷礦物，長期超量服用會使砷在體內蓄積，引發多器官損害，陳女士的情況應與長期超量服用含砷藥物「牛黃解毒片」有關。

手掌長出粗糙硬繭。（杭州市紅十字會醫院）

據介紹，「砒霜」的主要成分為砷，其毒性極強，而在日常生活中，砷中毒可分為急性和慢性，多與誤服有關。急性砷中毒會出現惡心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭痛、頭暈、乏力等，嚴重時可能出現昏迷、抽搐甚至死亡，應第一時間催吐，趕緊就醫。

慢性砷中毒是長期接觸低劑量砷化物所致，可能表現為皮膚色素沉著、角化過度、疣狀增生，還可能影響神經系統、消化系統、心血管系統等，增加患癌風險。

牛黃解毒片。（廣州日報）

六類人不宜服用牛黃解毒片

孕婦：該藥所含雄黃等成分對孕婦和胎兒可能產生不良影響，應禁用。

哺乳期女性：牛黃解毒片可能通過母乳影響嬰兒健康，哺乳期女性也應避免服用。

嬰幼兒：嬰幼兒的肝腎功能尚未發育完全，對藥物的代謝和排泄能力較弱，禁止服用牛黃解毒片。

年老體弱者：年老體弱者身體機能下降，對藥物的耐受程度降低，服用該藥有可能出現不良反應。

脾胃虛寒者：牛黃解毒片有可能加重脾胃虛寒，導致腹痛、腹瀉等症狀，不適宜脾胃虛寒者服用。

過敏患者：對牛黃解毒片中任何成分過敏的患者禁止服用，以免引起過敏反應。

即使並非上述提及的六類人群，也不能長期大量服用牛黃解毒片，服用劑量應遵醫囑，切勿自行判定病情後服藥。

