小米扒頭致4死2傷　肇事司機開庭提供貧困證明求輕判？　官方否認

今年2月11日，河南發生一宗4死2傷車禍，肇事司機駕駛小米私家車越線超車（扒頭）時，與對頭的Honda（本田）碰撞釀禍。

網傳該案開庭審理時，肇事司機竟開出「貧困戶證明」。8月18日，官方通報稱，該證明並非貧困證明，僅表述了肇事司機一貫表現及其「家庭經濟一般，事故發生後為賠償受害人已傾盡全力，現家庭經濟困難」。



8月18日，臨潁縣人民政府新聞辦公室通報，2025年2月11日下午1時53分，王某駕駛小米牌小型轎車（車內1人）沿臨潁縣濱河路由西向東行駛過程中駛入道路左側（北半幅），與由東向西行駛的白色本田牌小型轎車（車內6人）發生碰撞，造成4死2傷的交通事故。縣公安局依法逮捕王某。目前，縣人民法院正在依法審理。

針對網傳「開庭審理時，對方竟然還開出貧困戶證明」一事，經查，王某為臨潁縣瓦店鎮十里村人，在開庭前夕，王某母親主動聯繫該村支部書記李某，要求為王某開具在村里生活期間表現良好的證明。

村支部書記李某礙於情面，開具了證明一份，該證明並非貧困證明，僅表述了王某一貫表現及其「家庭經濟一般，事故發生後為賠償受害人已傾盡全力，現家庭經濟困難」，並非網傳的「貧困戶」證明。

同時，針對村支部書記李某私自開具證明一事，瓦店鎮黨委於8月17日召開會議研究，村支部書記李某在沒有充分了解證明用途的前提下，開具了部分內容不屬於村兩委事務的證明，未正確履行職責，給予停職處理。

文件顯示，肇事的小米車輛車頭損毀嚴重。（新黃河）

《新黃河》報道，車禍死者的家屬曾稱，在城市道路上，王某開出時速133公里，還越實線超車，「我們原想著應按危害公共安全追責，結果是按交通肇事起訴。對方一直說自己沒錢，代理律師還求從輕處理」。

據事故責任認定書表述，王某駕駛藍色小米私家車時，貿然越過黃實線強行超車，與白色本田私家車發生碰撞。兩車碰撞產生的碎片，又與白色現代私家車發生撞擊，造成3車不同程度受損。事故導致4人死亡、2人受傷。

經鑑定，事發時王某的車速約達133至134公里/小時。白色本田私家車由東向西正常行駛，兩車避讓不及發生劇烈碰撞。王某負事故全部責任。