廣西男乘橡皮艇海上漂流6天獲救 救人者：可能靠雨水才堅持下來
撰文：林芷瑩
海南三亞有釣魚客日前出海釣魚時，救下一名已漂流了6天的男子，對方多日沒有進食，已瘦成皮包骨，處於虛脫狀態。
《極目新聞》報道，救人者陳先生稱，當日他和船長駕船在三亞大東海外海遇到一艘橡皮艇，艇上一名男子可能聽到船駛過的聲音，於是喊救命，「我們把他救到船上以後，他說是廣西人，從陵水漂過來的」。
陳先生表示，該名男子自稱已在海上漂流6天，一直沒有吃飯，「可能因為這幾天每天都下雨，他才能堅持下來」，對方的臉都被曬脫皮，身型消瘦，「說了兩句話就直接躺那裏了，他說他還翻了一次船」。他後來撥打海警求助電話，該男子被送往醫院。
當地海警介紹，被救男子身體虛脫，不過沒有生命危險，已送到醫院救治，他自稱已在海上漂流了6天。
《紅星新聞》報道，三亞海事局工作人員表示，該男子目前正在醫院治療，因其尚未清醒，具體情況有待核查。
