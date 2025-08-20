搞錯CT圖五旬婦被誤診｢絕症｣　四川省人民醫院致歉：嚴懲相關人員

四川成都市58歲的翟女士，早前被醫院誤診「特發性肺纖維化」並服藥3個月。家屬認為，誤診為家人造成巨大精神壓力，擔心會影響健康

四川省人民醫院已就事件致歉。四川省衛健委工作人員稱，此事正在按程序調查處理中。



《經視直播》報道，8月18日，成都市民翟先生反映，其58歲的母親翟女士在四川省人民醫院就診時，因另一名患者誤入電腦掃描（CT）檢查室，其影像被錯誤錄入翟女士名下，導致她被誤診為「特發性肺質纖維化」並服藥3個月。

翟女士被誤診為特發性肺間質纖維化。（經視直播）

翟先生認為，此誤診本可避免，例如檢查時核對姓名或發現錯誤後清空報告重檢，但均未落實，給家人造成巨大精神壓力，並擔憂長期健康影響。雖院方已致歉，但雙方尚未就後續處理達成一致。

四川省人民醫院回應稱，醫生在翟女士覆查時發現錯誤後已即時聯繫她。經評估，翟女士身體目前無明顯異常，另一患者也未耽誤治療。院方正與家屬協商，已採取改進措施防止類似事件，並將推動妥善解決。

四川省人民醫院。（微博＠四川省人民醫院官方）

《南方都市報》報道，8月19日，四川省人民醫院發布情況說明稱，網上出現與該院有關醫療糾紛引發的輿情，反映有患者在該院就診期間出現CT檢查信息不一致的情況。醫院立即組織相關部門調查。

據初步調查，該醫療糾紛確實存在。因此事對患者和家屬帶來的不良影響，醫院表示最誠懇的歉意。

情況說明稱，事後醫院積極與患者及家屬溝通和協商，並主動為患者做了相關檢查，各項檢查檢驗結果未發現異常。目前，醫院已與患者達成諒解，事件已得到妥善解決。醫院決定責成相關部門進一步開展調查，依法依規對相關科室和人員嚴肅處理。