曾因無人出價流拍　26年「高齡飛機」劈價88萬人仔再次拍賣

一架機齡超過26年的EMB-145EP飛機因首次拍賣無人競價，起拍價降低88萬餘元（人民幣．下同），並將於周四（21日）再次登上阿里資產平台拍賣，引發關注。



據《紅星新聞》周二（19日）報道，這架註冊號為HL8054的韓國大韓通運航空公司飛機，因與大新華飛機維修服務有限公司的合同糾紛，由海南省第一中級人民法院執行拍賣，目前停放於西安咸陽國際機場。首次拍賣於6月30日進行，起拍價444.07萬元，吸引逾11.7萬人次圍觀，但無人出價最終流拍。第二次拍賣定於8月21日，起拍價降至355.256萬元，保證金71.0512萬元，增價幅度1.7762萬元。

評估報告顯示，這架1998年出廠的飛機機齡達26.44年，載客量50人，評估價值444.07萬元。2020年初，大韓通運航空公司委托大新華公司進行C檢維修，但因維修費用問題，檢修中途停滯。自2020年6月起，飛機停放於長安航空運營基地停機坪，未進行防腐處理，僅對發動機、APU和天線等進行簡單密封，且未定期通電或維護，處於不適航狀態。

EMB-145EP飛機機艙。（紅星新聞）

EMB-145EP飛機駕駛艙。（紅星新聞）

法院公告明確表示，對飛機過戶事宜不作任何承諾。拍賣工作人員證實飛機不適航，且首次拍賣無人競拍，二拍降價20%後已吸引多方電話諮詢競買及過戶事宜。

中國民航飛行學院專業人士分析，26年機齡高齡飛機恢復適航成本巨大，從該飛機目前情況來看，不太具備條件，並提到這類高齡飛機有三種出路：一是展示培訓，做展示或教學用；二是作為文旅項目，但該架飛機載客數50人，空間相對較小，不太適合；三是拆解回收，這是老舊飛機最主要的歸宿，因為雖然飛機機體結構可能不再適合飛行，但機上的儀表、發動機等大量零部件多半還有壽命，可以拆解後重新利用。