惠州女大鬧麥當勞　毆打店員大罵Rubbish　叫囂｢認識大把警察｣

據內媒報道，8月19日晚，廣東惠州一家麥當勞內，一名女子與工作人員發生爭執，不僅用粗口辱罵在場工作人員和勸架顧客，更大聲叫囂「我認識大把警察」，引發網絡爭議。



據現場一名男顧客反映，8月19日晚20時許，女子因不滿麥當勞打掃衛生的阿姨未及時收拾男顧客留下的食物，與麥當勞打掃阿姨發生爭執，隨後女子到前台投訴打掃阿姨。

女子持續大聲咆哮，影響了在場所有就餐的顧客。一段現場拍攝的影片顯示，麥當勞工作人員對女子表示：「收個盤子沒必要那麽兇。」女子不依不饒，瘋狂大吼還用英文辱罵。期間有一名男顧客看不過眼，女子隨即將矛頭對著男顧客，並讓男顧客道歉。

女子在麥當勞毆打店員顧客，並用英文大罵「Rubbish」。

女子稱「我認識大把警察」 打落勸架顧客手機

女子叫囂說：「我認識大把警察。」男顧客打電話報警，女子將男顧客的電話打落，麥當勞工作人員見狀上前阻止。女子繼續對麥當勞工作人員咆哮說：「是你們阿姨引起的。」隨後繼續用手阻止男子打電話報警。

女子也稱要打電話報警，隨後情緒激動沖向男顧客，用手指著男顧客：「死男人，你閉嘴，滾。」由於害怕女子做出過激行為，男顧客隨即離開。

在男顧客離開後，女子對麥當勞工作人員表示自己認識很多警察，繼續辱罵前來處理糾紛的工作人員。麥當勞工作人員對女子稱已報警，隨後女子罵罵咧咧地帶著一名未成年女子離開。

8月20日，涉事麥當勞門店值班工作人員確認，該門店前一日晚有顧客大鬧，門店針對昨晚的事情報警處理，由於有一名值班工作人員被女子打了，需要全休3天，在民警的協調下，女子賠償了2000元醫藥費給工作人員。

不過，女子隨後又通過麥當勞投訴熱線，要求返還2000元，並賠償她的損失。工作人員表示，警察到達現場制服她的時候，她反抗受了傷，因此提出賠償醫藥費的訴求。目前，事件還在處理中。

女子向勸架男顧客叫囂「我認識大把警察」。

當地接線民警亦表示，事件正在處理中，暫不方便透露詳情。

律師：可被認定為尋釁滋事

上海市海華永泰律師事務所律師孫宇昊表示，該女子的行為擾亂了麥當勞正常的營業秩序，符合擾亂公共場所秩序的情形，可能會受到相應治安處罰。若其行為被認定為具有尋釁滋事的故意，比如隨意毆打、無故侵擾他人，破壞社會秩序，也可能被認定為尋釁滋事行為而被治安處罰。

此外，律師表示該女子在男顧客報警時打落其手機，還打了麥當勞工作人員，這涉及侵犯他人人身權利和財產權利；其行為屬於毆打他人，已違反治安管理處罰法，依法應受到相應拘留和罰款的治安處罰。賠償的2000元，是在民警協調下達成的賠償協議，不存在欺詐、脅迫等可撤銷的情形，該女士不能隨意要回。