安徽長者未去世被要求火化惹議　當地政府致歉：存在方法不當短板

安徽阜陽一名長者尚未去世，就被當地政府工作人員上門要求火化，事件引發廣泛關注後，當地政府發文致歉。



據《大河報》報道，周二（8月19日），阜陽市潁上縣紅星鎮一名村民發布影片稱，家中長者尚未去世，就被當地鎮政府工作人員上門要求火化。

影片顯示，一位長者躺在家中地上，工作人員站在門口，家屬情緒激動。

同日，紅星鎮政府工作人員回應稱，當地有「人快去世時放在地上」的習俗，工作人員當時正在進行殯葬改革政策宣傳，並非要求立即火化。

據介紹，當地政府依據縣政府文件，每日在7個村開展入戶宣傳，提供免費遺體接運、火化及骨灰寄存服務。

而對於村民反映的「勞民傷財」問題，工作人員表示作為政策執行層，會將意見向上反饋，但強調「大部分村民支持殯葬改革」。目前當地殯葬政策堅持宣傳引導為主，遺體接運免費，後續喪葬流程由家庭根據實際情況安排。

及至周三（8月20日）晚，紅星鎮政府發布道歉聲明稱，「相關負責人及時了解情況，聽取意見，並和社區同志上門道歉，爭取當事家庭的諒解。」

聲明續指，此事反映了紅星鎮在殯葬改革政策宣傳引導中，存在工作簡單、方法不當等短板不足。將汲取教訓，改進方式方法，結合本地實際，穩妥有序推進殯葬改革，讓逝有所安、喪有所尊、思有所依。