越南破獲中國人主導跨境代孕集團救出11嬰　窮苦女每次代孕獲12萬

越南媒體報道，越南警方近日破獲一個由中國人主導的大型跨境非法代孕集團，解救出11名嬰兒，逮捕至少六名越南籍疑犯及三名中國公民，這三名中國人涉嫌根據另一名中國籍疑犯的指示於5月入境越南接走一名嬰兒。



越南公安部8月8日通報，這個非法代孕集團的頭目是一名王姓男子，涉案人員遍布多個國家。團夥招募經濟條件較差的越南女子代孕，其中一些被帶到中國或柬埔寨進行胚胎移植，然後返回越南待產。代孕酬勞為每次3億越南盾至4億越南盾（約9萬-12萬港元）。

落網疑犯之一的39歲越南女子郭氏香，在2021年底通過社交平台受僱於上述王姓男子，負責尋找35歲以下、身體健康的越南女性代孕。她還負責找護理人員照顧新生嬰兒，並協助辦理出生證、親子鑒定、認領手續和嬰兒出境所須的通行證等。

王姓男子還聘用曾是代孕媽媽的38歲女子范氏懷秋，負責帶代孕女性定期產檢，以及處理她們分娩時住院及出院事宜。

郭氏香稱，這些年她經手了大約60次代孕；范氏懷秋則是大約40次。

報道指為了避免被警察發現，這個團夥的成員分散居住在戒備森嚴的豪華公寓中，並經常更換住所。

報道指，越南現行法律僅允許非商業性質的代孕，任何涉及金錢交易的代孕活動都屬刑事罪，罪成者面臨最高五年的有期徒刑。