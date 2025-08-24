宣傳｢殺死癌細胞僅需10天｣　深圳老闆詐騙200餘萬判囚14年

據《南方都市報》，深圳一家公司號稱「殺死癌細胞僅需10天，效果看得見」，導致9名患者被騙治療費208萬餘元（人民幣，下同），該公司實際經營人劉某被深圳法院以詐騙罪判處有期徒刑14年，並處罰金7萬元，責令其退賠全部被害人錢款共計2084374元。



據報道，深圳龍崗法院經審理查明，被告人劉某系深圳市某健康科技有限公司實際經營人。該公司成立於2020年2月，主營業務為使用紅外理療儀器、元素液、鈣強化營養液等對客戶進行人體亞健康管理。

從2021年9月開始，被告人劉某在該公司及其本人未取得醫療及醫師資質的情況下，給公司掛上「健康中國2030推行專業委員會癌症康復中心」牌子，又通過短影音平台接收各種癌症晚期患者，聲稱所使用的「癌細胞清理艙」「癌細胞消滅儀」「血液淨化艙」等儀器設備具有明顯療效，且「康復中心」能夠制定科學綜合的、綠色無副作用的治療方案，能夠運用「硼中子俘獲法」「射頻消融癌細胞法」「光能精準理療法」「血液癌細胞清理法」等方法治療癌症，甚至宣稱「攻破癌症再現奇蹟，殺死癌細胞僅需10天，效果看得見」。

實際上，該公司提供的儀器、理療服務及產品均無法治療癌症，相關資料顯示，被告人所使用的「銀負離子血液養護艙」「癌細胞清除艙」「加速照射器」等均主要應用於亞健康人群的血液淨化、養護和變異細胞清理、輔助康復調理。

庭審中，被告人劉某亦供述其提供的服務僅是健康調理。在治療的過程中，被害人反映治療效果不好，劉某卻隱瞞其儀器設備並不能治療癌症的事實，而對客戶謊稱當下的反應正是好轉的徵象，欺騙被害人繼續治療、調理直至癌症好轉、康復，甚至告訴被害人及家屬在療程治療後無需前往醫院檢查，療程完成後，指標就會往好的方向發展。

重病患者們抱着一線希望，在付出數萬元甚至數十萬元後，病情不僅未見好轉，多數反而更加惡化，「我來你們癌症康復中心是想把肺癌治好，不是耗時間的，你光按時間收錢，沒有把我的病治好。」其中，被害人「曾姐」於「治療」期間去世。

被害人認為治療沒有效果，紛紛要求被告人劉某遵守承諾退還治療費，「我不找你退還能找誰呀？我沒錢去治病了，我的錢全部搞在你這裏了呀！」「你什麼時候能把錢給我？我也要救命的，你欠我70多萬，這一次找你只要10萬塊你都不給！」但劉某始終以種種藉口拒絕退款。

2024年1月，劉某被民警拘捕。經查，劉某先後騙取9名癌症患者治療費共計2084374元，其中被害人劉某高達799624元。

龍崗法院經過審理，認定被告人劉某的行為構成詐騙罪，依法作出如下判決：被告人劉某以非法佔有為目的，聲稱其公司能夠治療癌症，並承諾無效可以退款，騙取多名患者的治療費，數額特別巨大。近日，深圳龍崗區人民法院審結該案，依法以詐騙罪判處被告人劉某有期徒刑十四年，並處罰金人民幣七萬元；責令其退賠全部被害人錢款共計2084374元。該案判決已生效。

經辦法官指出，本案中，被告人劉某利用患者對生命的渴望實施詐騙，不僅騙取錢財，更導致多名患者延誤正規治療，行為惡劣，突破法律底線，應當嚴懲。

法官提醒，中國抗癌藥物均需經過國家藥監局審批，任何宣稱「祖傳秘方」「特效藥」的產品均涉嫌違法，任何宣稱「殺死癌細胞僅需10天」「攻破癌症再現奇蹟」等誇大藥品或儀器功效的口號均為虛假宣傳。