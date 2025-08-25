6歲男童廈門光腳踩到死魚　感染｢食肉菌｣ 入ICU險截肢　醫生提醒

綜合內媒報道，王女士帶孩子到廈門遊玩時，孩子光腳在沙灘上踩到了死魚，感染創傷弧菌被送入ICU搶救，雖然保住了腳不用截肢，但是後續還需多次清創植皮。醫生提醒，如果不小心被蝦、蟹、魚刺傷，應該將血擠出，然後用清水（注意：「創傷弧菌」是嗜鹽性弧菌，切勿用生理鹽水清洗傷口，以免加重感染）沖洗。



王女士表示，8月10日，她帶6歲的兒子童童（化名）到福建廈門旅遊，孩子光腳在沙灘上踩到死魚，腳被魚鰭扎破。第二天童童腳部刺痛，伴隨嘔吐高燒，家屬趕緊把孩子送到醫院檢查。

最終童童傷口滲液培養和血培養的結果顯示，導致童童高燒、水腫的就是創傷弧菌這個「海鮮刺客」。醫生陳永法介紹，創傷弧菌是一種海洋嗜鹽性弧菌，能夠引起膿毒症，常寄生於魚、蝦、蟹等海洋生物上，該細菌感染在中國的死亡率為18%—56%。

所幸父母送醫及時，再晚一些極有可能要截肢甚至危及生命。童童被立即送入手術室，陳永法對童童進行清創、去除壞死組織及其對內增殖的細菌等對應治療。住院期間，童童也接受了針對性的抗生素抗感染治療。

8月24日，王女士對內媒表示，孩子目前已脫離生命危險，腳也保住了不用截肢，但後續還需多次清創植皮，提醒大家去沙灘玩耍一定要注意。

創傷弧菌感染的發生率雖小，但死亡率非常高

據《央視網》介紹，創傷弧菌是一種生活在溫暖海水中的細菌，是「食肉菌」的一種，又被稱為「海洋中的無聲殺手」，以毒力強、感染死亡率高著稱。

人類感染它有兩種途徑：

1、身體上有傷口，然後接觸帶菌海水或海生物，導致創傷弧菌趁虛而入。特別是趕海的時候一定要小心，稍不留神就受傷，容易引發感染。

2、生吃貝類等海產品，尤其是牡蠣後容易感染。

感染創傷弧菌的臨床主要表現為：

原發性膿毒症：包括急起發熱、寒戰、休克和典型血性大疱樣皮損，病死率超過50%以上；傷口感染：表現為肢體局部的皮膚、肌肉壞死等，可迅速發展為繼發性膿毒症，危及生命，需要截肢；胃腸炎：以腹痛、腹瀉等消化道症狀為主，症狀較輕，一般無需住院。

需要注意的是，創傷弧菌感染的發生率雖小，但死亡率非常高。患者感染後48小時內死亡率超過50%，存活的患者多需重症監護甚至截肢；如果超過72小時未接受有效治療，錯過「黃金救治期」，死亡率幾乎100%。所以，預防和及時急救非常重要。

醫生提醒，萬一被海鮮扎傷，要及時處理——如果不小心被蝦、蟹、魚刺傷，應該將血擠出，然後用清水（注意：「創傷弧菌」是嗜鹽性弧菌，切勿用生理鹽水清洗傷口，以免加重感染）沖洗。如果出現疼痛、瘙癢、腫脹、腹瀉或發熱等症狀，就必須馬上到醫院就診。此外，如果傷口被扎傷很深，最好簡單處理後，再去醫院進行治療。因為深深的傷口為細菌提供了厭氧的環境，很容易造成「破傷風桿菌」繁殖，侵襲神經系統，甚至可能致死。