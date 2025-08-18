雲南3歲女童頭插刀淡定求醫　警方認定為意外事件　受傷原因查明

近日，雲南昆明市一名3歲女童頭上插着生果刀，因神情淡定就醫引起熱議。據介紹，事故原因是「媽媽拉抖床單時不慎將床邊水果刀甩飛」，砸到女童頭部所致。

經救治，醫生已為女童取出頭上水果刀，女童現處於術後恢復階段，無生命危險，狀況良好。警方已認定為意外事件。



《澎湃新聞》報道，8月15日晚上11時，昆明市東川區居民胡某在家中更換床單，拉抖床單時不慎將床邊擺放的水果刀甩飛，砸到正在玩耍的女兒劉某頭部。胡某及時將女兒送至昆明市東川區人民醫院救治，經醫護人員全力救治，刀體已第一時間取出。

女童神情淡定，緩步跟隨醫生進入手術室，與危急的場景形成強烈反差。（封面新聞）

目前，劉某正在醫院接受後續治療，無生命危險。經公安機關介入調查，認定為意外事件，排除案件。

《瀟湘晨報》報道，受傷後，女童頭上插着水果刀，由母親帶領下自行步到醫院。工作人員證實，兩母女沒有打120，是自行到醫院求診，「聽說她媽媽當時拔刀，拔不出來，所以就來了醫院」；女童8月15日晚已做開顱手術，並在神經外科住院治療。

有醫生介紹，刀刃插入頭骨後，只要及時救治仍能保命，「利刃插入頭骨，這種可能性是有的，只要插的不深，一般問題不大。應該是嵌在骨頭裏頭，因為小孩的顱骨比較軟，比較容易紮在骨頭裏，也沒想到女童會這麽淡定」。