廣州24歲女持刀尾隨14歲少年　警方：女子確診精神分裂

8月23日，廣州一名14歲少年遭一名女子持刀尾隨，少年求助途人後，眾人將涉事女子制服。警方通報指，該名女子經專科醫院檢查確診患有精神分裂症，正在接受進一步治療。



廣州24歲女持刀尾隨14歲少年。（影片截圖）

網傳影片顯示，一名女子追逐一名男孩，途人詢問時她回應：「玩遊戲，我們在玩遊戲」，該名女子手中還拿有一把水果刀，一名男子想將刀奪走，女子遂開始情緒失控並尖叫，最後被途人制服。

廣州24歲女持刀尾隨14歲少年。（影片截圖）

廣州公安通報指，8月23日23時許，王某（男，14歲）途經廣州市海珠區科韻南路某小區門口時，被素不相識、舉止異常的歐陽某（女，24歲）尾隨滋擾，遂向周邊群眾求助。周邊群眾合力制服該女子並報警。公安接報後迅速派民警到場處置，控制該女子並在其身上查獲摺疊小刀一把，現場無人員受傷。

目前，該女子經專科醫院檢查確診患有精神分裂症，正在接受進一步治療。