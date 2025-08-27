上海婦懸賞市區一房產尋被拐失聯26年兒子　獲數十線索7人願驗親

「今天是8月26日，正好是我兒子被拐走的第27個年頭的第一天」，8月26日，上海的唐蔚華女士在接受內媒採訪時激動地表示，熱心人士提供的線索，讓她看到了希望。報道指，26年前，唐女士的兒子王磊被拐，至今下落不明。為尋找愛子，她懸賞位於上海閔行區錦江樂園附近的一套市值數百萬元人民幣的房產作為獎勵。而在近日，隨著媒體報道，多達30多條線索湧入，其中一條高度疑似的線索已提交公安部門，7名與王磊年齡相仿的男子也表示願意採血驗親。



尋子懸賞海報。（紫牛新聞）

唐女士與兒子早年合影。（紫牛新聞）

1999年8月26日，當時唐蔚華年僅4歲的兒子王磊被店內僱傭的男員工路某拐走。路某將王磊帶至廣西融水縣和睦鎮後，兩人走散，王磊從此杳無音訊。

王磊出生於1995年4月7日，是王家六代單傳的男孩，其爺爺臨終前最大的心願便是找回孫子。為實現這一遺願，唐蔚華決定以爺爺留下的遺產，即一套位於上海閔行區、帶前後院落的房產作為懸賞，獎勵提供直接線索並幫助找回王磊的人。

王磊出生於1995年4月7日，是王家六代單傳的男孩。（紫牛新聞）

其爺爺臨終前最大的心願便是找回孫子。（紫牛新聞）

8月21日，《揚子晚報紫牛新聞》以《女子懸賞上海一套房尋找被拐兒子》為題報道了唐蔚華的尋子故事，引發廣泛關注。唐蔚華透露，報道刊發後，她收到30多條關於疑似被拐兒童的線索，還有7名與王磊年齡相仿的男子主動聯繫，表示自己可能早年被拐，願意配合採血進行DNA鑒定。

唐蔚華說，自己和家人、朋友每天都在整理這些線索，然後交給警方逐一核查，生怕錯過任何可能性。其中，一條來自熱心網友的線索尤為關鍵，該線索提供了疑似王磊的姓名和地址，稱其可能從廣西被拐賣至廣東雲浮市。目前，唐蔚華已聯繫廣東省公安廳打拐辦協助調查，後續將安排採血鑒定。

為了尋子，唐蔚華不錯過任何可能性。（紫牛新聞）

談及尋子歷程，唐蔚華數度哽咽，指26年了，他們一家人望眼欲穿，只盼能早日找到磊磊。上述懸賞的房產不僅是爺爺的遺產，也是王磊童年生活的地方，承載著一家人的回憶與希望。唐蔚華表示，無論多難，她都會堅持下去，絕不放棄任何一條線索。