寧夏33歲網紅穿越沙漠車輛翻側身亡　鄰居：遺下妻兒生前熱心公益

8月24日，寧夏網紅「固原二狗」張某在烏蘭布和沙漠體驗穿越項目，過沙漠刀鋒時車輛翻側，不幸離世。張某的鄰居稱，他與妻子育有兩個孩子，生前熱心公益，常向周邊的孤寡老人送錢送物資，「這麽年輕就走了，難以接受」。



《極目新聞》報道，8月25日，有目擊者介紹，事發於烏蘭布和沙漠穿越之門附近，在內蒙古阿拉善盟和烏海市交界處。當日，有多輛車同行去穿越沙漠，張某乘坐的是豐田坦途（Toyota Tundra），車上共兩人。張某在體驗過刀鋒時，車輛從沙坡上滾下，現場人員立即上前救人，兩人被送往烏海市某醫院。

寧夏網紅「固原二狗」張某在烏蘭布和過沙漠刀鋒時車輛翻側。（影片截圖）

寧夏網紅「固原二狗」張某在烏蘭布和過沙漠刀鋒時車輛翻側。（影片截圖）

目擊者提到，年輕人比較喜歡體驗沙漠刀鋒項目，但既刺激又危險。後來，他得知張某不幸去世，但不知道車上另一人的傷情和救治情況，「張某是一個相當正直的小夥子。我一晚上沒睡著，非常痛心」。

烏海市某醫院一名工作人員稱，張某已不幸去世，「人沒了」。該醫院另一名工作人員亦確認此信息。

寧夏網紅「固原二狗」張某與妻子育有兩個孩子。（影片截圖）

據介紹，張某抖音賬號有3萬多粉絲、快手賬號有40多萬粉絲。目前，兩個賬號已看不到往期作品。在其他網帖評論區，網民稱張某是一個正能量主播，生前熱心公益。

張某老家的鄰居王女士介紹，張某的粉絲數量不是特別高，但在寧夏有一定的知名度，是一個區域的網紅，「這麽年輕就走了，難以接受」。她稱，目前只知道張某和一位朋友開的車在沙漠中翻側，不知具體的事發原因。

穿越沙漠過刀鋒。（極目新聞）

王女士稱，張某已婚，育有兩個孩子，平時在小區常見到張某夫婦，二人都很熱情、熱心，張某非常講義氣，生前熱心公益，資助過學生，常向周邊的孤寡老人送錢送物資，「前幾年，張某出了一些事，花了不少錢。這兩年經濟狀況才好轉起來，有些人見不得別人過得好」。

她表示，應該會有不少親友、短片博主來固原送別張某，她也打算去送張某最後一程。

阿拉善盟高新區文旅部門工作人員表示，該事件發生在24日。該部門關注到後，正在了解詳情。烏海市文旅部門工作人員表示，將進一步核查該事件。