抗戰勝利80周年｜珍貴日偽檔案曝光　楊靖宇將軍犧牲時間地點確認

抗戰勝利80周年之際，黑龍江省檔案館周三（27日）向新華社獨家披露一份珍貴日偽檔案，確認東北抗日聯軍第一路軍總司令楊靖宇將軍於1940年2月23日16時30分，在吉林省濛江縣（今靖宇縣）縣城西南5公里、標高490米附近壯烈殉國。這份檔案為研究抗聯歷史和楊靖宇將軍的英勇事跡提供了重要佐證。



黑龍江省檔案館工作人員趙倩展示檔案。(新華社)

這份形成於1940年3月16日的檔案，名為《綏陽國境警察隊本隊關於楊靖宇被射殺的通報》，詳細記錄了楊靖宇將軍犧牲的經過。檔案顯示，1940年2月23日15時許，濛江縣保安村4名村民向偽濛江縣城警署告密，稱一名「匪賊」強行索要糧食。根據村民描述的相貌和衣著，日偽軍警懷疑此人為楊靖宇，隨即出動15人前往追捕。

檔案詳細記錄了楊靖宇將軍犧牲的經過。(新華社)

在村民帶路下，日偽軍警於16時左右在濛江縣南方標高703米西方高地發現楊靖宇將軍，並展開追擊至三道濛江河。最終，16時30分，楊靖宇在縣城西南5公里、標高490米附近英勇就義。檔案記載，楊靖宇的遺體經其部下數人現場確認，無誤為本人。隨身物品包括1把毛瑟手槍（配160發子彈）、2把柯爾特手槍（共70發子彈）、現金6660圓，以及筆記本和手錶。

檔案在黑龍江省檔案館展出。（新華社）

黑龍江省檔案館宣傳教育文化處一級主任科員趙倩介紹，這份標有「秘」字的內部通報是日偽軍警用以誇耀「戰果」的文件，卻從側面暴露了日軍侵略的殘暴本性，以及楊靖宇將軍在東北抗聯和民眾心中的崇高地位。趙倩表示，楊靖宇的存在讓侵略者膽寒，這份檔案恰恰印證了他的英勇與影響力。

楊靖宇本名馬尚德，曾任東北抗日聯軍第一路軍總司令和中共滿洲省委的軍委代理書記。（網上圖片）

東北烈士紀念館編輯研究部主任貟占軍進一步解釋，1940年偽滿洲國圓的購買力頗高，100斤豬肉僅需35圓，6660圓可謂巨款。然而，楊靖宇至死攜帶武器與經費，顯示其準備長期抗爭的堅定決心。「他寧死不棄武器與資金，體現了抗聯領袖為民族解放奮鬥到底的意志」，貟占軍說。