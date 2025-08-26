抗戰勝利80周年｜歷史博物館展出183件抗戰文物　包括8件一級文物

由中國歴史博物館和香港歷史博物館合作舉辦的「萬眾一心 維護和平—紀念抗戰勝利八十周年展覽」，將於8月27日至12月15日在香港歷史博物館展出。當中將會展出183件藏品，其中8件為一級文物，亦設有打卡位、劇場等供公眾了解抗日歷史。



政務司司長陳國基今日（26日）在開幕禮致辭時表示，下星期將迎來莊嚴而意義深遠的中國人民抗日戰爭勝利紀念日。他誠邀廣大市民，特別是青年人參觀這個展覽，共同緬懷這段可歌可泣的抗戰歷史，珍視來之不易的和平，攜手開創更美好的未來。



展覽按14年抗日歷史時序劃分7個區域

此次展覽由香港歷史博物館與中國國家博物館聯合策劃。展覽根據1931至1945年的抗戰歷史，及涵蓋中國在世界反法西斯戰爭東方主戰場上作出的重要貢獻，按時序劃分7個區域，分別是「日本侵華」、「全民族抗戰」、「血脈相連」、「共禦外侮」、「香港淪陷」、「得道多助」和「偉大勝利」。

展覽一共會展出183件抗戰文物，其中82件屬中國國家博物館藏品，當中更有8件是一級文物，而在香港本地首次公開亮相展品亦達60件。

「萬眾一心 維護和平—紀念抗戰勝利八十周年展覽」將於8月27日至12月15日在香港歷史博物館展出，大會今日舉行開幕禮，政務司司長陳國基（左六）主禮。（陳葦慈攝）

政務司司長陳國基續指，每一件文物、歷史影像、照片和文獻都是抗戰歷史的見證，還原了抗戰時期的歷史真相，全面展現中國共產黨在抗戰期間的中流砥柱角色，以及香港在全民族抗戰的貢獻，展示香港同胞與祖國人民血脈相連的深厚情誼。

政務司司長陳國基形容每一件文物、歷史影像、照片和文獻都是抗戰歷史的見證。（陳葦慈攝）

國家文物局副局長孫德立致辭時表示，中國人民抗日戰爭是近代反抗外敵入侵以來時間最長、規模最大，犧牲最多的民族解放戰爭。他亦強調香港為抗戰的最終勝利做出了重要的貢獻，抗戰文物是看得見摸得著的歷史，舉辦這次紀念抗戰勝利80週年展覽就是以物證實、以物敘事，重溫中國抗戰艱苦卓絕的歷史。

中國國家博物館黨委書記楊帆在致辭時亦指，支持中國人民抗日戰爭及世界反法西斯戰爭勝利80週年之際，中國國家博物館攜手香港抗日及文化事務署蹤影香港聯合舉辦此次展覽，不僅是對歷史的回望，更是對民族精神的傳承和對和平未來的昭示 。

國家文物局副局長孫德立。（陳葦慈攝）

中國國家博物館黨委書記楊帆。（陳葦慈攝）

展覧設劇場、大幅歷史圖片 讓公眾者置身歷史現場

展覧會在7個區域重構歴史場景、置有多媒體節目，如提供3個劇場供市民了解中共抗日游撃隊拯救文化人士的經過、同時設有穿越時空的沉浸式體驗，在展覽展出25幀大幅歷史圖片以及16個大型投影錄像，讓參觀者仿如置身歷史現場，及設置打卡位，供公眾與抗日人民英雄合照留念。

「萬眾一心 維護和平—紀念抗戰勝利八十周年展覽」，將於8月27日至12月15日在香港歷史博物館展出。（陳葦慈攝）

展覽會展出8件一級文物

8件一級文物包括「北京大學南下示威團䄂章」、「中共滿洲省委印發的《告滿洲各地義勇軍書》」、「非常學生會為華北事變告中大同學書」、「以《文史通義》封面作偽裝出版的《論持久戰」、「抗大第五期學員周從初的畢業證書」、「第十八集團軍總司令朱德給國民黨成都川康綏靖主任公署許小魯、挹清的覆信（2頁、有信封）。」、「重慶新華日報社印發的《海外呼聲》（第二號）」和「胡志明在廣西鎮邊縣搞地下活動時用的油燈」。

此外，展覽設有教育互動區，透過抗戰時期的圖片、新聞報道和電影選段等歷史材料，以互動方式展示，讓參觀者認識抗戰大事和了解戰時民生。展覧無須預約，公眾可免費入場。同時為配合展覽，香港歷史博物館安排了講座、電影放映、考察及工作坊等一系列教育及推廣活動。