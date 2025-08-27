愛康國賓起訴北京律師張曉玲一案　於上海裁定移送北京互聯網法院

早前，北京女律師張曉玲稱自己在內地體檢龍頭公司「愛康國賓」檢查了10年未查出患癌風險，結果2024年在國外被確診癌症晚期，質疑愛康國賓體檢涉嫌「誤檢、漏檢」。涉事機構事後發佈聲明，確認不存在對於腎臟檢查漏診或誤診情況。7月30日，愛康國賓宣布已起訴當事人，法院已正式立案受理。8月27日，愛康國賓起訴張曉玲名譽權糾紛一案經由張曉玲提出管轄權異議，上海市浦東新區人民法院已作出民事裁定：被告張曉玲對管轄權提出的異議成立，該案移送北京互聯網法院處理。



據民事裁定書顯示，上海市浦東新區人民法院經審查認為，該案為名譽權糾紛，屬於侵權糾紛，應由侵權行為地或者被告住所地人民法院管轄。其中，侵權行為地包括侵權行為實施地、侵權結果發生地。信息網絡侵權行為的侵權結果發生地包括被侵權人住所地。法人或者其他組織的住所地是指法人或者其他組織的主要辦事機構所在地。法院依據原告愛康科技公司營業執照登記地址審查立案。案件受理後，被告張曉玲對管轄權提出異議。經法院前往該地址實地查看，相關登記地址為中國（上海）自由貿易試驗區企業集中註冊登記地，愛康科技公司在此處並未租賃辦公場所，並無實際辦事機構。

該案的另兩名原告愛康國賓公司、愛康門診部的住所地均位於北京市，其住所地可作為侵權結果發生地。同時，該案侵權行為實施地、被告住所地均為北京市，故被告張曉玲對管轄權提出的異議成立，本案應由北京互聯網法院管轄。

因此，8月27日，法院依法裁定，被告張曉玲對管轄權提出的異議成立，該案移送北京互聯網法院處理。如不服本裁定，可提起上訴。

體檢10年未提醒患癌風險 國外被確診腎癌晚期

據此前報道，北京律師張曉玲表示，從2013年至2023年，她連續10年在愛康國賓體檢設於北京的分院進行體檢。

2022年體檢報告。（九派新聞）

2022年之前的體檢，她的雙腎的體檢結果一直都是「未見明顯異常」。且10年來的體檢報告中，她的「癌胚抗原定量」檢測結果一直都在正常範圍內，亦從來沒有被告知有「患癌風險」，對於她的腎臟和脊柱也沒有發出「患癌預警」。

張曉玲2023年在愛康國賓的體檢報告。（瀟湘晨報）

雖然2023年的體檢報告已經提示右腎有「鈣化灶」，但是愛康國賓體檢並未告知她有患癌風險。而不久前，她拿着2023年的體檢報告再次找到涉事機構的醫生進行解讀，醫生表示「鈣化是沒有問題的」，讓她不用擔心。

2024年，張曉玲換了一家體檢機構，結果在腹部彩色超聲檢查時被發現「右腎囊腫」，並被建議到醫院進一步檢查。2024年10月，張曉玲在北京大學國際醫院被懷疑「右腎透明細胞癌」，進行右腎摘除手術後，病理顯示為「透明細胞型腎細胞癌」。由於手術後仍感覺身體不適，張曉玲在2025年2月又到國外的醫院進行了檢查，結果被確診為「腎癌骨轉移」，而且骨轉移已經達到了晚期程度。

北京大學檢查報告單顯示符合透明細胞型腎細胞癌。（封面新聞）

機構回應

愛康集團曾發過相關聲明回應事件，表示確認愛康對張女士的腎臟檢查不存在瑕疵，報告結論與腎臟超聲檢查實際情況一致，不存在對於腎臟檢查漏診或誤診情況，進一步確認愛康無責。愛康願意接受第三方權威機構的鑑定，並為此承擔一切責任和法律後果。

國外醫院診斷書翻譯版。（九派新聞）

7月30日，愛康集團資深副總裁周曉江宣布，已向法院提起訴訟，法院已正式立案受理。愛康集團創始人、董事長兼CEO張黎剛表示，張女士把個人沒有及時跟進複查的責任，轉變為對愛康系統性的詆毀和攻擊，這傷害的不僅僅是愛康，更是對中國整個體檢行業賴以生存的信任根基的嚴重傷害。