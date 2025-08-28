為啖氣！廣東電雞爭路大戰：京東外賣仔與民眾馬路中心對峙4個鐘

廣東惠州市區一處路口，一名外賣員與一名騎乘電動自行車（俗稱「電雞」）的民眾，因爭路問題發生爭執，雙方在馬路中央上演長達4小時的對峙，從下午一路僵持到天黑，引發網友熱議。



據《杭州日報》報導，事件發生在8月24日下午4時30分左右，地點位於惠州市惠城區和暢四路與榮欣路交叉口附近。根據現場影片可見，一名身著外送制服的外賣員與一名騎乘電動自行車的男子，在馬路中間的隔離帶通行處相遇後，雙方皆不願相讓，直到晚上8時許仍在原地對峙。

廣東惠州一名外賣員與一名騎乘電動自行車的民眾因路權問題發生爭執，在馬路中央對峙長達4小時，一路僵持到天黑。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 12

《華商報大風新聞》記者向惠州市交警部門查證，相關單位表示，由於涉事雙方均為電動自行車騎士，且未發生交通事故，不會進行扣分處置。交警將調取事發路段監控，根據現場路況、是否有逆行情形，以及抵達路口的先後順序等因素，對涉事人員進行批評教育等相應處分。

事件在社交媒體引發熱議，有網友在評論區發布照片指出，兩人從天亮就開始對峙，一直持續到天黑。據影片發布者表示，事發原因是雙方「鬥氣」，誰都不願意讓路。不少網友對此表示：

「兩個倔強的人撞在一起了」

「在馬路中間對峙太危險了」



【延伸閱讀】深圳550萬電雞意外多 70份判決書揭亂象 被撞保險公司可拒賠？（點圖放大瀏覽）：

+ 22

延伸閱讀：

綠電弊案連連 藍綠互噴「雙標」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】