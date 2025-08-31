廣西男遭釘刺傷欲打破傷風針被打鹽水　醫生認財迷心竅：給個安慰

內媒《新京報》報道，廣西一名男子李明腳部遭釘刺傷後，去診所想打破傷風，但李明並未看到藥品包裝，衛健委到場後醫生才承認給他打的是氯化鈉，目前相關部門正在調查。



醫生說已丟到垃圾桶了。（截圖）

廣西桂林一名男子李明表示，他腳被釘子刺傷後，去到診所欲打破傷風針。他介紹，打針時並沒有看到破傷風藥，於是覺得有問題。

男子打針時並沒有看到破傷風藥，於是覺得有問題。（截圖）

李明讓醫生拿藥品給他看，醫生說已丟到垃圾桶了，也不願意翻出來給他看。隨後李明又要求對方拿一瓶新藥給他看，醫生又說剛剛是最後一瓶。直到衛健委到場後，涉事醫生才承認沒有破傷風，給李明打的是氯化鈉。

涉事醫生、診所負責人楊先生承認財迷心竅。（截圖）

涉事醫生、診所負責人楊先生證實，李明所述屬實，因為診所破傷風用完了，再加上給李明處理得比較乾淨，於是財迷心竅就給他打了氯化鈉做安慰。他已向李明道歉，目前正接受相關部門調查。

網民評論：

「要是真感染了，診所這一騙就把最佳時間錯過了，後果不堪設想。」

「醫德去那兒了，希望上級查清後給廣大網友一個結果。」

「這也能財迷心竅？萬一真的是破傷風發作，不就耽誤治療了？這不用被處分嗎？」

「這個不是財迷心竅了，這個是謀財害命了！有的錢能掙有的錢不能掙，你沒藥了，你可以和別人說呀？」

