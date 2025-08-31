開學季｜11歲男仔趕功課趕到四肢麻木　換氣過度引發呼吸性鹼中毒

綜合內媒報道，開學在即，一名11歲的男孩趕了一天的功課，隨後出現呼吸急促、頭暈頭痛、四肢麻木症狀，被確證為呼吸性鹼中毒。八月以來，湖南長沙一家醫院收治了30餘例青少年情緒激動引發呼吸性鹼中毒有關案例。



8月26日23時，長沙11歲男孩亮亮（化名）趕了一天功課後，出現呼吸急促、頭暈頭痛、四肢麻木症狀，被家長緊急送醫。醫生認定是換氣過度引發的呼吸性鹼中毒。在給孩子戴上口罩、調慢呼吸節奏後，亮亮的症狀才逐漸緩解。

11歲男仔趕功課趕到中毒。（長沙市中心醫院）

就同一家醫院，僅僅隔了幾個小時，又有個孩子因呼吸性鹼中毒就醫。8月27日凌晨4點，14歲的辰辰（化名）熬夜打遊戲時，因網速慢、遊戲卡頓導致情緒激動，出現全身僵硬、四肢發麻的症狀，被媽媽背進醫院搶救室。

據長沙市中心醫院公眾號介紹，8月份以來，該醫院（南華大學附屬長沙中心醫院）兒科急診已經收治了30餘例類似症狀的青少年，均與情緒激動引發呼吸性鹼中毒有關。

南華大學附屬長沙中心醫院兒科主任、主任醫師張小佛介紹，呼吸性鹼中毒是一種常見的急性症狀，容易發生在青少年身上。這是由於人在情緒激動時，呼吸變得又急又深，短時間內呼出過多二氧化碳，導致血液中二氧化碳濃度急劇下降，酸鹼度pH值升高，從而引發呼吸性鹼中毒。

2024年，寧波35歲的徐女士在輔導兒子寫作業時呼吸困難，經診斷為呼吸性鹼中毒。（寧波晚報）

寧波市醫療中心李惠利醫院急診科副主任周挺介紹，呼吸性鹼中毒是自限性疾病，一般情況下可自己恢復，不需要特殊用藥。突發呼吸性鹼中毒可採取以下急救方法：

1.保持鎮定、避免恐慌

出現呼吸性鹼中毒的症狀後，要保持鎮靜，不要驚慌失措。大聲尖叫或慌亂奔跑會加劇患者過度換氣的情況。

2.膠袋、口罩呼吸法

找一個膠袋、紙袋或者口罩，罩住嘴和鼻子進行6-12次正常呼吸，每次持續1分鐘左右，然後把袋子拿下來呼吸幾下新鮮空氣，多次重複這個過程。這樣可以將呼出的二氧化碳重新吸入，快速提高血液中的二氧化碳水平，從而緩解症狀。症狀緩解後應立即停止操作，避免窒息。

膠袋、口罩呼吸法。（國家應急廣播）

3.調整呼吸節律

不用膠袋或口罩呼吸時，可進行「慢呼吸」。深吸一口氣，然後緩慢地呼出，延長呼氣時間，減少二氧化碳的流失。