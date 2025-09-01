陝西逃犯醉駕撞車逃逸　被捕後向警員叫囂：老子記住你們了

陜西榆林一名逃犯醉駕撞車逃逸，被警方拘捕後，更叫囂自己是網紅，出言恐嚇警方「老子記住你們，5年以後，我認得你了，銬子給我戴上」。



佳縣公安消息，8月22日晚上8時35分，佳縣公安局交管大隊指揮中心接報，一輛私家車在佳縣龍崗實驗中學門口被陜J牌照黑色Audi（奧迪）車刮撞，對方逃逸。不久後，民警再接報，該架Audi車撞倒路邊多輛電單車後快速逃竄。

交通管理大隊迅速組建追逃專班排查。當晚9時30分許，民警根據公安局門口路燈桿被撞痕跡，在佳縣財政監督檢查中心大門口附近發現已撞停的黑色Audi車，經比對正是逃逸車輛。

肇事司機駕駛黑色Audi 車刮撞其他私家車。（影片截圖）

肇事司機開車撞上公安局門口路燈桿後逃逸。（影片截圖）

肇事男司機態度蠻橫，身上酒味濃重，語言邏輯混亂，行為亢奮，涉嫌酒後駕駛機動車。民警將其控制時，他不斷叫囂「老子是個網紅，今天是我失誤了，你給我逮了」、「老子就沒駕駛證，老子現在還酒駕着了。我犯的案子我知道，不超過十年半」，並出言恐嚇警員，「老子記住你們，5年以後，我認得你了，銬子給我戴上」。警方之後帶他至佳縣公安局進一步調查。

肇事司機被捕後，向警員叫囂「老子記住你們了」。（瀟湘晨報）

佳縣公安以危險駕駛罪對肇事司機立案偵查。（影片截圖）

經檢測，23歲司機王某壯（陜西延安人）的血液酒精濃度高達173.45mg/100ml，涉嫌醉酒駕駛，且未取得有效機動車駕駛證，並在發生交通事故後逃逸。

經進一步調查，警方發現王某壯因涉嫌盜竊被公安榆陽分局網上追逃。其長期流竄在榆林、延安等地，多次實施車輛盜竊，亦有多次前科記錄。目前，佳縣公安以危險駕駛罪對王某壯立案偵查，並依法將其移交公安榆陽分局處理。