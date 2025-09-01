打高潮針能回到初戀？內地醫界斥營銷騙局、警告高風險仍熱賣

近月主打女性私密處注射的「高潮針」在內地多平台被包裝為「陰道年輕化治療」，宣稱花費數千至數萬元人民幣可「重塑少女緊致感」並「一飛沖天直達高潮」。內地醫學界迅速指缺乏確切醫學證據，實為營銷概念，且操作不當可致命。和君諮詢數據顯示，2023年中國「私密整形」市場規模約420億元（人民幣，下同），預計2027年增至1007億元，行業在焦慮行銷帶動下快速膨脹。



據內媒《最人物》報道，相關廣告宣稱兩類技術：一為在所謂G點填充玻尿酸、脂肪或膠原蛋白；二為PRP（富血小板血漿）自體血回注刺激神經修復。商家以「全球有25%女性從未體驗過高潮」等話術綁定「悅己」與完美性體驗，價格多為每針兩千至八千，常建議三次療程與後續維護。社交平台充斥「種草」與「親測」內容；一名博主「蜜桃成熟時」自述於上海九院接受三次PRP注射，花費約2.8萬元，並稱「現在每次都能快速進入狀態，老公說像回到初戀」。同時，19歲女孩小梁指哭泣自拍被盜用於相關廣告，播放量逾70萬並外流境外網站，最終報警。

就PRP安全性，《最人物》引述研究指該療法原用於運動醫學，2023年希臘學者對327名約50歲女性分析顯示可改善性功能障礙與壓力性尿失禁，但作者強調「由於現有研究存在方法學問題，目前的證據水平較低」。此外，美國2018年至2023年間曾發生無證水療中心違規操作致多名女性感染HIV事件。內地方面，PRP制備套裝屬三類醫療器械，惟部分機構資質與流程不合規，低成本器械經行銷包裝後高價售賣。

臨床風險方面，《中國新聞週刊》引述中國醫學科學院整形外科醫院會陰整形與性別重塑科主任醫師李峰永指出，「陰道內注射是目前所有已知的私密整形項目中，死亡案例最多的」。如填充物誤入靜脈系統可致肺栓塞，「輕者尚可搶救，重者可能瞬間死亡」。媒體亦報道過女性因私密部位注射玻尿酸致肺動脈栓塞死亡個案，涉事者在出租屋非法行醫。

《最人物》並指，市場亦存在「縮陰凝膠」「徒手縮陰」「割陰術」等項目，醫界與專業媒體早前多次打假。《健康時報》調查稱所謂「縮陰凝膠」多為抑菌產品，並無「縮陰」功效。雖然女性性功能障礙比例不低，需求客觀存在，但在審美與消費焦慮疊加下，行業亂象與風險同樣升高。2022年已有「高潮針」炒作與預警，本輪熱潮再起後，多家媒體科普與平台清理亦相繼跟進。