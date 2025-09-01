虎視眈眈｜兩車動物園猛獸區內擦撞　司機下車處理遭白虎圍觀惹議

8月31日，河北秦皇島動物園猛獸區有兩車發生擦撞，司機下車處理事故時，卻未有注意旁邊有兩隻老虎靠近，幸巡邏安全員及時發現，引導他們到安全的地方處理事故。



網傳影片顯示，兩車司機及乘客下車處理事故時，旁邊已有一隻白虎注視，後車司機大喊「兄弟上車吧，有老虎瞅着點，小心點啊」。十幾秒後，另一白虎走近觀察，後車司機立即響咹並大喊「喂，上車」，但兩車司機未有理會。

兩車司機下車處理事故時，兩隻白虎一直注視。（影片截圖）

其中一名司機走到車頭，兩隻老虎立即跟隨其步伐移動。（影片截圖）

後來，其中一名男司機走到車頭，兩隻老虎亦跟隨其步伐移動，追趕到車頭一側觀察，他上車後，又將目光轉移另一名司機身上，直至所有人上車，白虎仍在踱步觀察。同時，現場有動物園的工作人員驅車在旁，眾人最後駛離現場。從片中可見，護欄的高度不及成年男子一半身高。

白虎一直在踱步觀察。（影片截圖）

現場有動物園的工作人員驅車在旁。（影片截圖）

動物園工作人員回應稱，猛獸區嚴禁下車、嚴禁開車窗，涉事兩車司機的行為已違反園區規定，當時巡邏安全員發現並用喇叭讓他們返回車內，引導他們到安全的地方處理，沒有發生事故。園方已將事件向相關部門反饋。

《瀟湘晨報》報道，遊客入園參觀時，動物園會發放一張安全提示卡，列明「進入猛獸區，動物散放，請關好車窗、天窗、鎖好車門，嚴禁下車，如有困難請和工作人員聯系或打開車雙閃，以示警示」，並附有救援電話。

動物園會向入園參觀的遊客發放安全提示卡。（瀟湘晨報）

此外，秦皇島野生動物園在其官方微信公眾號曾發布《秦皇島野生動物園猛獸區安全遊覽提示》，明確嚴禁下車、開窗、禁止天窗站人及車窗探頭等行為，並禁止攜帶寵物入園。

網民睇法：

旁邊有隔離網 不然早下嘴了

如果發生事情要擊斃白虎我是覺得可惜的

多多少少有點腦殘了

不要害老虎

出了事就怪動物園了

這種應該車內所有人終身禁止進入全國所有類似動物園

