汕頭一高速口附近現「黃金路」　途經車輛無一倖免：洗兩遍還是臭

8月31日，汕頭和平金浦收費站附近路段出現大量惡臭黃色污物，多名路過的司機反映車輛被污染，即使多次洗車仍難以清除異味，甚至崩潰稱「開到快完才發現是屎，內循環臭，外循環也臭」。



《瀟湘晨報》報道，多名網民反映，8月31日傍晚經過汕頭和平金浦收費站附近路段時，發現路上布滿不明黃色物，起初以為是泥沙，但突然有濃烈臭味襲來，久久無法消散，「以為是泥巴，結果越走越臭！」、「開到快完才發現是屎，內循環臭，外循環也臭，差點在車上吐了」、「洗不乾淨，洗了兩遍還是臭，洗車師傅都吐了」、「放心吧，經過的無一倖免！」

某車主發布的行車記錄顯示，當日下午4時36分許，其前方一輛貨車行駛時，貨車車廂有黃色液狀物大量流漏至地面，貨車後來停止行駛，該車主也被網民稱為「第一名受害者」。

貨車車廂有黃色液狀物大量流漏至地面。（瀟湘晨報）

另據其他車主的行車記錄顯示，傍晚5時19分許，在即將抵達和平金浦收費站前，一路段上有明顯黃色泥狀物。另一人發布的行車記錄拍攝於傍晚5時26分許，並表示「已經洗過兩個小時了，還是臭味」。

多位受影響的車主表示，「一路泥濘，一開始以為是沙，然後臭味撲鼻了，去洗了兩次車還有臭味」。有洗車店的工作人員稱，不少車主都想過來洗車，但實在太臭，他只幫一名熟客洗了，「一進來整個車間臭一天，人家一路過店門口都捂著鼻子過去的。應該是類似化糞池糞便吧，黃黃的沖又沖不掉，很硬的那種」。

路上布滿不明黃色物。（瀟湘晨報）

有車主在社交平台發文反映車輛被污染。（瀟湘晨報）

有車主稱，即使多次洗車仍難以清除異味。（瀟湘晨報）

工作人員續稱，一開始因車輛太臭，便讓顧客先去自助區清洗，對方沖洗很久後，他又洗了一個多小時，但洗完仍有臭味。他從顧客處了解到，顧客其實經過時已發現不妥，但當時正處於進入高速收費站前的一路段，無法調頭，當時車流量大，若停下會堵車，「很多車主都中招了」。

汕頭潮陽區交警大隊五中隊工作人員稱，已接獲車主報警稱，經過和平金浦收費站附近一路段時「有裝有糞便的淤泥灑到車上」，希望能賠償清理費，但他並非值班民警，聽同事說是豬糞，後來已移交高速交警處理。