迪士尼變迪士尸？　上海地鐵站牌燈故障　網民笑言：中元節限定

有網民反映，上海地鐵迪士尼站外的站牌燈有故障，「尼」字中的「匕」未有亮燈，原本的「迪士尼站」變成了「迪士尸（屍）站」，笑言是「中元節限定」。



有網民在社交平台上分享，「一覺醒來迪士尼變成迪士屍了，我想看看幾天能修好，拍攝時間8月26日」。圖片可見站牌的「尼」字中，「匕」沒有亮燈，變成簡體的「尸」（屍）。而英文Disney中，「SNE」同樣沒有亮燈，只剩下「DIY」。

有網民分享，「一覺醒來迪士尼變成迪士屍了」。（瀟湘晨報）

不少網民笑言，「畢竟馬上中元節了 你懂的」、「很符合，萬聖節雖然沒到，但中元節快到了」，希望壞燈能留到萬聖節；也有人稱「幸好是DIY，如果是DIE………那就真不敢去玩了，死神來了氛圍感拉滿」。

上海地鐵迪士尼站外的站牌燈有故障，「尼」字中的「匕」未有亮燈。（影片截圖）

《瀟湘晨報》報道，8月30日，上海迪士尼地鐵站相關負責人稱，8月26日晚上發現站牌燈有故障，目前已經修理好。