21歲青年不買房車只為遊中國　僅兩萬多元去逾50座城市

近日，21歲的何理（化名）因「瘋狂省錢遊遍中國」登上熱搜。他不買房、不買車，僅用兩萬多元，完成了從上海出發、跨越50多座城市的旅程。



據報道，何理足跡遍布西藏、甘肅、青海、寧夏、山東、河南、湖北等地。他笑稱，自己是「窮遊」結合「特種兵式旅遊」，攢下的紙質火車票厚達兩厘米，記錄了他近四分之三的中國之旅。

攢下的紙質火車票厚達兩厘米，記錄了他近四分之三的中國之旅。（新聞晨報）

9月1日，「紙質火車票將正式退出歷史舞台」話題衝上熱搜第一。據鐵路部門消息，自10月1日起，紙質火車票將全面停發，9月30日前為過渡期，乘客仍可申領紙質票；之後，電子報銷憑證僅限乘車人通過郵箱申請。對此，何理感慨，祖國河山壯麗，自己要趕在9月30日前走完全程，用紙質車票記錄這段珍貴回憶，「這是我一生的驕傲」。

何理感慨祖國河山壯麗。（新聞晨報）

何理的旅行初衷簡單，僅計劃去西藏，但「來都來了」的心態推動他一路向西到新疆，再向北、東，途經寧夏、內蒙古、山東等地。從單獨一個行李箱出發，他的行囊隨著旅程延伸逐漸增多。家人雖擔心他長時間在外，終究支持了他的決定。

這段旅程改變了何理的性格。他坦言，以前內向的自己，在旅途中結識了天南海北的朋友，逐漸變得外向活潑。雖然行程緊張，「玩完景點就趕火車，第二天繼續逛」，但他樂在其中，一點不後悔，「身體也練得更結實了」。何理說，每看到祖國的壯麗山河，心中便湧起自豪感，再苦再累都值得。

何理點亮的城市。（新聞晨報）

目前，何理在貴陽，計劃體驗漂流、遊覽黃果樹瀑布後前往雲南。他希望在9月30日前完成旅程，將厚厚的票根連起來作為紀念。談及未來，他表示可能先工作攢錢，但不願固定一地，「等錢夠了，再出發遊遍中國。」他強調，這段旅程和票根都是他一生的驕傲。

網友在熱搜評論區紛紛點贊，稱這才是真正的旅遊，還有人表示，「人生最重要的是過程」。