一碗麵賣2千多元食材含黃鱔、鮑魚等　杭州餐館：半月內賣十幾碗

近日，浙江杭州一家麵館因推出1888元、2188元和2208元人民幣的高價新品麵食，再度引發網絡熱議。此前，該店因售賣558元人民幣一碗的麵食已備受關注。9月2日，麵館老闆吳先生接受內媒採訪時表示，他了解自己的客群，對新品銷量充滿信心，並強調店內麵食「不油不坨，麵上裹油，碗底無油」，品質有保證。



網友分享的菜單顯示，該麵館新品包括三款高價拌川，其中2208元的「茄汁傲世拌川」選用洋蔥、番茄、鱘魚子醬、黃鱔片、紅蝦、小鮑魚等食材；2188元的「傲世拌川」則不含番茄；1888元款式食材略有不同。拌川是滬杭地區特色小吃，以潮堿麵為主料，起源於宋代中原麵食南遷。事件引起網上討論熱烈，有人質疑2000多元的價格過高，也有人認為高端客群會買單。

該麵館新品包括三款高價拌川。（極目新聞）

據吳先生介紹，46歲的他於2021年10月開設這家麵館。新品拌川8月底推出，半個月內2188元款已售出十多碗，1888元和2208元款暫無銷量，甚至有上海客人專程托人購買。他強調，食材從附近市場新鮮採購，不使用野生水產。店內僅他一人擔任廚師，另有兩名員工，每碗麵製作約需15分鐘。吳先生自信地說，不管價格多高，關鍵是有客人吃。麵館靠技術取勝，麵條不油不坨，被稱為「兩麵黃」，老顧客回頭率高因為味道勝出。

2188元一碗的傲世拌川。（極目新聞）

吳先生的社交賬號顯示，他早年從KTV店員做到領班，後從事商場電視機銷售和奢侈品行業，後轉型開麵館。網上有消費者曬出在該店享用高價麵食的記錄。

9月2日，杭州市上城區市場監督管理局回應稱，商家擁有商品定價權，但需明碼標價，消費者可自主選擇交易。該局此前檢查該麵館，未發現食品安全問題。對於2000多元一碗麵的情況，相關科室表示尚需進一步了解。