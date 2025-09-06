下輩子想陪妳久一點！22歲女患絕症讀前男友遺言才知感人真相

22歲的胡心瑤是歷經數十次病危的血管炎的病人，長期與病魔對抗但仍積極投身身寫作與公益。8月31日，她突然收到了一封來自前男友肖先生的遺書和5萬元轉賬，此時肖先生已因急性重症胰腺炎搶救無效離世，年僅26歲。



肖先生在遺書裏寫道，「這兩年上班我攢了5萬元，我知道建一個病友小家是你一直放在心上的夢想，我想把這筆錢都資助給你」，胡心瑤如願地成立的病友小家幫助病友，更希望能分享故事，讓更多人願意相信愛情。



22歲的胡心瑤和肖先生的愛情故事令人動容。（網絡圖片）

肖先生留下的遺書滿滿都是對胡心瑤的愛。（網絡圖片）

據了解，2024年初，胡心瑤透過親友介紹認識從內蒙到重慶工作的輔警肖先生，兩人迅速確立關係。即使明知她可能發展為尿毒症，肖先生仍愛上她，並於相識不久後兩度求婚。

兩人相戀兩個多月後胡心瑤病情惡化，她不願拖累男友提分手。肖先生仍會在其需要時提供支持。其好友透露，肖先生曾兼差賺錢，偷偷化名「愛心網友」每月轉帳資助她。

今年8月31日肖先生因急性重症胰腺炎離世，託友人帶給她一封遺書和5萬元（人民幣）積蓄，她才知前男友一直默默守護著她更努力存錢想完成她的夢想，肖先生更感性在遺書中寫道，「跟妳在一起的兩個月是我人生中最快樂的時光」，並囑咐她無論多難都要替他好好看看這個世界。

扛過「10天5張病危通知書」，22歲女孩胡心瑤曾為自己舉辦了一場婚禮：這場特殊的儀式，是與八年病痛抗爭路上給自己最珍貴的鼓勵，也是對生命最倔強的告白。

胡心瑤得知真相後難掩悲痛，表示「以前我不相信愛情，但現在願意去相信」。肖先生的遺體已於成都火化，她帶著菊花送別。隨後，胡心瑤曾試圖將5萬元歸還肖先生父母，但對方堅持尊重兒子遺願「既然他做了决定，我们就尊重他」，婉拒她的好意。

胡心瑤稱肖先生是獨生子，父母都在內蒙古，「當我拿到這筆錢的時候，我已經把他的父母當成我的父母。只要我在一天，我都會盡自己的能力照顧他們。」

肖先生留下五萬幫助胡心瑤完成夢想。（網絡圖片）

肖先生專門註冊帳號，以愛心網友身份資助胡心瑤。（網絡圖片）

在這筆資助下，胡心瑤計畫於10月底開放名為「鹿靈瑤病友之家」的病友小家，位於重慶一處270平方米的房子，年租僅5500元，已有40多位病友報名。

她透露，小家將提供健康科普講座、心理輔導與交流空間，醫師與心理師均來自她一路上遇到的善良人士。胡心瑤表示，她會盡力照顧肖先生父母，把對方的家人視為自己的家人。