中國閱兵｜女兵方隊成員怎麼挑？從15個省份抽選覆蓋抗日根據地

9月3日上午，紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會及大型閱兵儀式，在北京天安門廣場隆重舉行。這場盛大的紀念活動，在全球範圍內引發廣泛關注。其中本屆唯一由全女兵組成的女民兵方隊，也引發許多討論。



內媒報道為了適配本屆閱兵抗日紀念主題，挑選女兵的方式也和以往多次不同。參與本次閱兵的民兵從15個省份抽組，覆蓋了抗戰時期黨領導的主要抗日根據地。女民兵們有的來自鐵道游擊隊、平原游擊隊等戰功赫赫威名遠揚的優良傳統民兵隊伍，有的來自創造了地道戰地雷戰、麻雀戰等獨特戰法發源地的典型民兵組織等。



民兵方隊。（新華社）

民兵方隊。（香港01直播截圖）

而此次的「九三閱兵」，不僅女民兵組成的方式、來源有所改變，服裝也改為更為貼近軍人形象的迷彩服，「平戰轉換」的意圖不言而喻。

據了解，女民兵方隊1958年首次在國慶閱兵時亮相，直至1984年閱兵，女兵方隊則首次納入解放軍軍陣中，而女民兵的組成，多年來曾經皆來自於北京朝陽區的工廠企業挑選組成。

女民兵方隊1958年首次在大陸國慶閱兵時亮相。（人民網）

1958年參加受閱的女民兵來自北京市國棉一、二、三廠，均在朝陽區，身著白短袖衫、藍褲子、白球鞋，手持國產衝鋒槍，「朝陽女民兵」一詞，正式展現在閱兵儀式上。

1959年的閱兵儀式中，女民兵的著裝出現變化，女民兵們均佩戴安全帽（柳條帽）、著工裝，從胸前持槍改為肩部背槍，但人員組成同樣是來自北京朝陽區各單位。

1959年的閱兵儀式中女民兵的著裝出現變化。（人民網）

直至1984年，改革開放後，女民兵方隊成員同樣來自北京朝陽區17間工廠企業；1999年建國50週年大閱兵典禮上，女民兵方隊仍由朝陽區組成，頭戴紅色貝雷帽、身著紅色短裙服裝、手持國產自動步槍的女民兵，引起廣泛關注。

2019年國慶70週年大閱兵時，女民兵方隊的裝束仍延續紅色主旋律，同樣由北京市朝陽區在編女民兵中抽組而成，平均年齡降至26歲，平均身高170公分，看起來十分英挺，正式受閱服裝為大紅色連身短裙，搭配白色帽子、腰帶和長靴，手持微型衝鋒槍，成為國際關注的焦點。