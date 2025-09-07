2025年白露節氣即將在9月7日登場。



命理師姚本軍指出，紫微斗數中象徵事業與財務正式啟動的「臨官星」將在此時展現力量，其中生肖牛、兔、蛇、雞的民眾最容易獲得財運加持。

二十四節氣．白露｜命理師：臨官星將發威 這4大生肖最有望發財（01製圖）

生肖蛇

生肖蛇者在白露之後心態將不再像之前那樣有所保留或懷疑，而是逐漸展現出「我該去嘗試，我值得收穫」的信念。

在這段期間，生肖蛇的態度會偏向積極與主動，甚至帶點自信與野心，且會更敢於投資自己，願意接觸新領域或拓展收入來源。姚本軍強調，這不只是財務的機會，更是心境上的突破，將能夠感受到自己掌握財富的能力正在增強。

生肖兔

生肖兔在白露之後，金錢方面的助力，很可能來自伴侶、合作夥伴，甚至是身邊的密切關係。容易因為關係的和諧、共識的形成，而得到更穩定與可觀的財務收穫，且容易意識到「兩人同行比一人孤軍奮戰更有力」。

生肖牛

生肖牛在白露之後，臨官星象徵著事業本身的穩健發展，將直接轉化為財務上的收益。工作方面會更有條理，表現也容易被上級肯定，進而帶來加薪、升遷或新的工作機會。

這段期間屬於「正財有得，努力有報」的局面，財富的來源多來自穩定的職場與正統的工作渠道。

生肖雞

生肖雞在白露之後最直接的產生「財庫充盈」之象，會發現金錢的流動開始變得順暢起來，不僅收入增加，還容易出現意料之外的紅利或額外獎金。

同時注意善用這些錢，進一步規劃投資或儲蓄，將短期的收益轉化為長期的穩固財務。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

