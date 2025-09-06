男子閃婚後驚知妻隱瞞10年精神分裂症病史　崩潰撤婚靠送外賣還債

河南濮陽的栗先生與妻子閃婚，惟婚後發現，妻子竟隱瞞10年精神病史。隨後，婚姻被法院撤銷，栗先生獲判返還部分彩禮，卻因女方拒不執行而陷入困境。9月5日，栗先生向內媒訴說，他因結婚背負債務，如今靠送外賣還債，呼籲大家謹慎對待閃婚。



裁判文書網公開案件。（中國裁判文書網）

據《極目新聞》報道，35歲的栗先生是南樂縣人，此前在鄭州工作，多次相親未果。2023年底，經媒人介紹，他認識了同村的趙女士。雖然同村，兩人此前並無交集。2023年12月19日，兩人通過微信聯繫，元旦首次見面，感覺尚可，便於2024年1月18日迅速結婚。按當地習俗，栗先生支付18.6萬元（人民幣．下同）彩禮，婚禮總花費達25萬元，其中10多萬元靠借貸。

婚後不久，栗先生發現妻子行為異常。2024年3月，因一條千元褲子引發爭吵，栗先生意外發現趙女士攜帶無標記藥瓶，趙女士稱是「治療失眠的藥，想吃就吃」。此後，趙女士多次出現異常舉動，直到2024年5月8日因症狀惡化住院，栗先生才從醫生處得知，趙女士患有精神分裂症10年，曾多次住院並辦理殘疾證和低保，但這些信息婚前從未透露。

栗先生婚後發現妻子行為異常。（極目新聞）

得知真相後，栗先生心力交瘁，於2024年6月25日向南樂縣人民法院提起訴訟，請求撤銷婚姻並返還彩禮。法院裁判文書顯示，栗先生與趙女士經媒人介紹相識，2024年初訂婚並支付18.6萬元彩禮（女方返還1000元），1月22日舉行婚禮並同居。5月8日，趙女士因「偏執型精神分裂症」住院，雙方因此產生爭議。法院查明，趙女士近年多次因精神疾病住院，且曾以該病為由與前夫離婚，卻未在婚前告知栗先生。

根據《中華人民共和國民法典》第1053條，重大疾病應在婚前如實告知，否則另一方可請求撤銷婚姻。法院認定，精神分裂症屬於「醫學上認為影響結婚和生育的重大疾病」，趙女士未履行告知義務，構成婚姻可撤銷的情形，遂支持栗先生的請求。關於彩禮，考慮到雙方共同生活不足半年、無子女、趙女士為主要過錯方，法院判令其返還13萬元。

法院終結本次執行程序裁定書。（極目新聞）

判決後，趙女士稱彩禮已花完，拒不返還。2024年4月，法院啟動強制執行程序，但無果。7月，栗先生上門索要未果，8月底，法院將趙女士列入失信被執行人名單並發出限制消費令。栗先生表示，家中因父母手術早已負債，婚禮又借貸十餘萬，如今靠送外賣勉強還債。他坦言，村子雖大，自己對趙女士背景知之甚少，後悔未深入了解便閃婚。

栗先生希望自己的經歷能提醒更多人，閃婚需謹慎，應充分了解對方背景。他向媒體求助，盼望女方履行返還義務。9月5日至6日，記者多次聯繫法院執行局及趙女士一家，均未獲回應。