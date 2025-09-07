上海地鐵最忙路線拆座椅增企位　網民憂為「板凳族」提供更多空間

有網民反映，上海地鐵9號線某節車廂被拆除座位，原座位位置還貼上防滑條等安全措施。上海地鐵方面表示，針對9號線高峰可能出現的車廂擁擠情況，上海地鐵探索嘗試在滿足安全條件的情況下，在9號線列車部分車廂區域增加乘客站立面積。



《新聞晨報》報道，目前9號線只有一列列車試點拆除部分座位，通過減少座椅數量，提升單位空間內的載客容量，提升高峰時期的運輸能力。上海地鐵方面表示，後續將會視情況再決定是否進一步拆除座位。

上海地鐵9號線某節車廂的座位被拆除。（小紅書）

有市民建議增加扶手保障乘客站立安全，亦有人擔心拆除部分座椅後，會為「板凳族」提供更多空間放置小板凳。

此前，上海地鐵部分線路車廂內出現的「小板凳」現象引發廣泛關注，其中9號線、11號線為「重災區」。去年6月，9號線曾開展「地鐵小板凳」專項整治行動。

上海地鐵部分線路車廂內出現的「小板凳」現象引發廣泛關注。（小紅書）

在工作日早高峰時段，松江新城站至九亭站區段加大車廂廣播宣傳力度，持續提醒乘客請勿在車廂內使用小板凳，注意乘車安全；車廂內的乘客顯示屏滾動播放相關宣傳片，強化宣傳效果。此外，佘山站、泗涇站、九亭站在工作日早高峰時段，於站台增派志願者，重點關注列車頭部及尾部車廂門口區域，及時勸阻使用小板凳的行為。

據介紹，此次9號線的試點並非上海地鐵首次採用「拆除座椅」的方式提升運能。早在2015年1月，針對16號線運能與運量的矛盾，尤其是早高峰時段的大客流問題，上海地鐵運營方在確保載重負荷安全的前提下，拆除了16號線列車的部分座椅，以增加載客量。