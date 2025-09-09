女子2年被家暴16次終身須掛糞袋　二審前夫維持11年有期徒刑

據此前報道，2024年12月27日，備受關注的2年遭家暴16次致只能終身掛糞袋的當事人小謝與丈夫賀某某離婚糾紛案一審開庭。前夫賀某陽因故意傷害罪被判有期徒刑9年10個月，因虐待罪被判有期徒刑1年6個月，合併執行有期徒刑11年。賀某陽當庭提出上訴。



9月9日上午，成都市武侯區人民法院公開宣判該案二審維持原判，前夫賀某陽的上訴被駁回。



小謝二審前接受訪問。（截圖）

遭丈夫多次虐待

2023年6月24日，家住四川成都的小謝自述結婚兩年被丈夫賀某某家暴16次，導致內臟多處不同程度受損，需要終身戴着糞袋生活。

兩人曾於2023年4月15日簽署離婚協議，但事後賀某某又反悔，拒絕離婚。4月24日，小謝向法院提交人身保護令和離婚申請，但因手續不全，未被受理。當晚，賀某某找到外出躲避的小謝，再次對其施暴。次日，在最後一次施暴中，賀某某的毆打致小謝全身多處損傷。

+ 3

期間，她多次就醫、報警，也向各部門尋求過幫助，警方曾兩次對賀某陽出具家庭暴力告誡書，但賀某陽拒不改正。

法院判決

2024年5月31日，謝女士起訴賀某陽的離婚糾紛案在武侯區法院非公開審理，當庭宣判二人離婚，謝女士獲得孩子撫養權。2024年12月25日，賀某陽涉故意傷害罪、虐待罪一案在武侯區人民法院一審開庭審理，次日相關民間借貸糾紛和離婚糾紛民事案件開庭審理。

2024年12月27日，法院判決指，前夫賀某陽因故意傷害罪被判有期徒刑9年10個月，因虐待罪被判有期徒刑1年6個月，合併執行有期徒刑11年。賀某陽當庭提出上訴。

9月9日上午，該案件二審維持原判，前夫賀某陽的上訴被二審法院駁回。