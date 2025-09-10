廣東男鼻痛、流膿涕多年　求醫揭18年前遭扎傷3cm樹枝藏匿鼻內

據「深圳大學總醫院」公眾號消息，廣東一名男子阿傑（化名）時常鼻塞、流膿涕，但並非過敏或感冒，症狀持續了18年，他四處求醫均無法找出病因，幸而深圳大學醫院醫生發現男子鼻內有異物，可能是「骨瘤」，手術發現原來是阿傑18年前被樹枝扎傷後，未能完整取出的3cm樹枝。



CT影像畫面。（深圳大學總醫院）

阿傑給醫生送錦旗。（深圳大學總醫院）

據深圳大學總醫院公眾號文章，2007年以後，廣東一名男子阿傑時常鼻塞、流膿涕，CT、磁共振（MRI）檢查做了不少，報告結論幾乎一致指向「鼻炎」「鼻竇炎」，但症狀始終反覆，無法根除。

今年7月，阿傑來到深圳大學總醫院耳鼻咽喉頭頸外科求醫，而醫生唐志元果斷建議不做鼻內鏡，直接做CT。CT結果顯示：阿傑的右側蝶竇存在佔位性病變。存在一個性質待查的「骨瘤」，並同時診斷出右上頜竇囊腫、右側篩竇、蝶竇炎、鼻中隔偏曲及鼻炎。

CT影像畫面。（深圳大學總醫院）

CT影像畫面。（深圳大學總醫院）

醫生表示，蝶竇內的這個「異物」不一定是骨瘤，需要手術探查。同時，長期的異物存在已導致局部炎症和反覆頭痛。為了徹底解決問題，阿傑選擇通過接受手術。

取出的樹枝。（深圳大學總醫院）

當唐醫生打開阿傑右側後組篩竇，取出的並非預想的骨瘤，而是一截長約3厘米、質地堅硬的樹枝。原來2007年，阿傑不幸遭遇意外，樹枝扎進臉上。在當地縣醫院緊急處理後，醫生取出了幾塊碎片並縫合好了傷口。這截樹枝很可能在傷口感染、膿腫、崩線的複雜過程中，「躲」進了位置深在、結構複雜的右側後組篩竇及蝶竇腔內。

阿傑感謝醫生。（深圳大學總醫院）

阿傑給醫生的感謝信。（深圳大學總醫院）

唐志元副主任醫師介紹，鼻竇（尤其是位置深在的後組篩竇、蝶竇）異物在臨床上並不常見，且非常隱蔽，極易被誤診為慢性鼻竇炎、鼻竇囊腫甚至腫瘤，長期、頑固性鼻竇炎患者應提高警惕。

唐志元副主任醫師。（深圳衛視）

像阿傑這樣，異物存留時間如此之長、體積如此之大（3厘米），且反覆引起感染的情況更為罕見。精準的影像學評估（如針對性強的CT掃描）和醫生基於經驗的準確解讀是診斷的關鍵。