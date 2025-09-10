浙江男酒後睡覺開｢智駕｣行駛　無視交警攔車斷正遭刑拘

據「海寧公安」公眾號消息，8月22日，浙江海寧市一名男子醉酒後開啟「輔助駕駛」模式，在車輛行駛時睡覺遭交警攔截。經抽血檢驗，涉事男子血液中酒精含量已達醉酒駕駛機動車標準，涉嫌危險駕駛罪，已被海寧警方依法刑事拘留。



車輛沒有及時停靠。（海寧公安）

男子在呼呼大睡，（海寧公安）

8月22日凌晨，浙江海寧市交警在路邊檢查酒駕，過路司機看到交警攔車示意，都會主動靠邊接受檢查。當交警示意一輛黑色私家車停車時，車輛仍然緩慢往前開，沒有及時停靠，交警迅速上前攔停。此時交警發現，駕駛座上的男子繫着安全帶，架起腳在呼呼大睡，而車輛正處於「輔助駕駛」模式。

男子在呼呼大睡。（海寧公安）

交警將駕駛員叫醒後打開車窗，車內散發出一股濃郁的酒味。交警詢問男子有沒有喝酒時，男子竟然反問交警「這是在哪裏啊？」男子穿鞋下車後，交警對其進行呼氣式酒精測試，結果已達「醉駕」標準。

交警對其進行呼氣式酒精測試，結果已達「醉駕」標準。（海寧公安）

文章指，當晚倪某某聚餐時大量飲酒，隨後沒有叫代駕，而是使用車輛「輔助駕駛「功能，設定好目的地，車輛啟動後，自己則在駕駛座上睡覺。

倪某某血液中酒精含量為179.6mg/100mL，已達醉酒駕駛機動車標準。（海寧公安）

經抽血檢驗，倪某某血液中酒精含量為179.6mg/100mL，已達醉酒駕駛機動車標準，涉嫌危險駕駛罪。目前倪某某已被海寧警方依法刑事拘留，駕駛證也被吊銷，且五年內不得重新取得。