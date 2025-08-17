深圳婚姻介紹所恐怖榨財法曝光　大批女子被呃到渣都冇揹幾十萬債

深圳有這樣一群人，在償還因「尋找結婚對象」而欠下的貸款。



黃冰冰被婚介（婚姻介紹）機構慫恿交了40萬（人民幣，下同）費用，卻被婚托（假扮相親者）欺騙了感情，婚介機構拒絕承擔責任，目前她還揹着30萬的貸款，每月還貸8000元。蔣雅琪因家人催促相親結婚，「病急亂投醫」在婚介機構花了20萬，卻一次次被婚介糊弄，最終和機構妥協退費3.5萬，卻得簽下「捂嘴協議」。

這些婚介隱藏在高端寫字樓裏，平時主要靠社交平台廣撒網、發廣告，來進行「攬客」。銷售員和紅娘潤物細無聲地「洗腦」，便能讓急於脱單的心甘情願地掏空家底，甚至在紅娘的指導下，使用各種途徑貸款交費。

根據《2023華南區域-深圳Z世代（1995-2010年出生）消費者洞察報告》，深圳職場單身率高達64.5%，位居全國首位，每10人中約有6-7人處於單身狀態。所以，這筆「單身賬」，還打算騙到多少「糊塗蛋」？

層層圈套誘導貸款交費40萬

黃冰冰從來沒有想過，自己會被婚介機構騙走整整40萬，還討要不回來了。更雪上加霜的是，這筆錢是她在紅娘的哄騙下，分多次貸款支付的。現在結婚對象沒有找到，貸款利息卻一分不少，每月8000元。

現在回想起來，她才發現被婚介誘騙的一整套流程，可謂步步為營，步步算計。原本她只是抱着了解的心態，在一個她從小看大的主流媒體公眾號推出的相親文章中報了名。隨後婚介機構的人聯繫了她，讓她去店裏了解一下，這家店在高端寫字樓裏，看起來像大公司般可靠。沒想到她一走進店門，銷售開始一頓遊說，打感情牌：

看到妹妹就想起自己的家人，所以特別想幫你，真心實意想幫你。

於是心軟的她付了3萬元，希望匹配一位門當戶對的男孩子。然而，數次匹配的男孩子都是「各種奇葩」：

禿頭的最常見，口臭邋遢的、照片和本人差距巨大的等等。

接着，銷售以此為由，讓她升級套餐，匹配更加優質的男孩，並現場展示了一位男嘉賓的資料：帥氣臉龐、海外碩士、年薪百萬、有房有車……見這位優質男生的前提，是交2.5萬元。

他們還一直強調，只要脱單了男生就會幫我報銷。

黃冰冰疑惑這麼優秀的男孩子為什麼會單身，銷售現場給出了一套「標準答案」——之前在海外剛回來，圈子小，不會跟女孩子聊天，和她一樣單純，是老實人，適合結婚。於是黃冰冰答應交錢並見面，見過面後，男孩子開始訊息秒回，但過了幾天就斷崖式冷淡。

這時銷售又開始推銷，表示手頭上還有很多這樣的優質男會員，不要在一棵樹上吊死，但需要交50萬。黃冰冰表示自己身上並沒有這麼多錢，銷售開始詢問有多少存款、花唄額度、閃電貸額度等，發現都不夠，便開始給黃冰冰介紹貸款的人。在這筆大額會費面前，黃冰冰猶豫了，對方看她遲疑，便拋出新的誘餌，表示如果最後結婚了，可以返回80%的錢款：

她們說，這樣你婚也結了，錢還拿回來了。

黃冰冰就這樣被他們說動了，拿出了5.5萬存款，還貸款了20萬，交了25.5萬。她從來沒有貸過款，銷售便找來了一個人，拿着她的手機申請了貸款，還要求黃冰冰給這個人轉賬了4000元，理由是手續費。

之後婚介機構又開始重回起點，濫竽充數地給她介紹對象，一直拖到合同期限，給她兩個選擇——要麼在介紹過的裏面找個人結婚，要麼交10萬元給合同延期。黃冰冰不願意隨便結婚害人害己，她選擇再次貸款10萬。自此之後，她發現自己的婚姻觀開始扭曲了，想隨便找個人結婚，拿回錢，但是在相親對象裏找了一個試着談了一個月，還是覺得不合適。她覺得婚姻已經成了一種生意，令她不適，想申請退款，但婚介機構表示，她可以「騙婚」。

銷售讓我隨便找一個以前追過我的人結婚，這樣就可以返還部分的費用。

根據合同上的規定，如果客戶最終在服務期內順利結婚，那麼可以返還80%的費用。

紅娘說，他們不管我跟誰結婚，只有結婚才能拿回錢。

但黃冰冰認為，這依然是他們的套路，因為合同上寫着，如果使用不實或不當手段拿返還款，那這筆款項可以被機構全部追回。機構冠冕堂皇地讓她「騙婚」，是為了讓她違反合同的規定，她們可以倒打一耙，把所有的費用一口吞掉。一次又一次，一步又一步地讓她無法脱身。直到最後，她表示不想結婚了，要求退回部分款項。紅娘無情地拒絕了她，還補充一句：可以到他們公司上班，來還欠下的貸款。

合同霸王條款 退款成了封口費

輕易相信他人，是這群「婚介受害者」的致命因素，也導致了他們現在的被動局面。蔣雅琪當時在和銷售聊時，並不想直接付款簽合同，還想再繼續觀望一下。但在婚介機構裏，好像沒有讓客戶空着手進門的道理，勢在必得拿下每一個「意志力不夠堅定」的客戶。銷售不讓她離開，反覆催促她簽下合同，還多個人輪番上陣花3個小時給她洗腦。她當場表示身上並沒有5.2萬元，但銷售表示，他們介紹的相親對象品質取決於會費，交得少只能匹配同樣少的，引導她用信用卡、借唄（支付寶貸款）等貸款支付。

當時，她並沒有仔細查看合同上的條款，只聽到銷售一直強調，三個月內會相親成功，如果不成功的話也會一直介紹，直到成功為止，沒有限額，便匆匆簽下了字。由於太信任銷售，她簽完才發現，合同上白紙黑字標明限額6位。銷售還承諾，3年內結婚，都會進行80%的返款，而合同上寫的是1年內，並且如果從其他途徑找到結婚對象則沒有返款。

當時第一家婚介機構在收費2個月之後，宣佈公司更換場地（實則已經面臨倒閉跑路），讓蔣雅琪去另外一家婚介機構，由新的機構提供服務，並重新收費15萬。這家婚介機構表示會有總監親自為她挑選對象，並指導提高她的戀愛能力。然而，做的並沒有說的好聽，他們給蔣雅琪介紹的對象，和5.2萬的沒有差別，依然不符合她的要求。在她察覺不對想退款時，卻發現不符合合同上的退款規定，也沒有有力的證據可以起訴他們詐騙。

被婚介公司引導購買貴價套餐的人發現，這些公司不約而同地都有陰陽價目單。價目單上的各種套餐不會標明價格，價格不透明，客戶有多少錢，加上能借多少錢，便是他們即時的套餐價格。在初次見面的時候，他們還抱着了解一下的心態踏進婚介機構，而這些機構卻把他們當成最大的獵物，多人輪番進行三四個小時的話術推銷，展示相親成功的返款截圖和視頻。他們還會不斷重複這些話術：

連這幾萬塊都不捨得給自己投資嗎？婚姻可是終身大事，找到對象他們會幫你報銷的。

不少人被他們哄騙得暈頭轉向，在不清醒的狀態下用信用卡、花唄、借唄等途徑，貸款購買服務。

在一個「婚介機構詐騙維權群」裏，群主表示被騙的女生會比男生多，且金額更大。

「男生一般都在3萬以內，女生的都不低於3萬，就我知道的有7萬、10萬、15萬、23萬、38萬……」

其中，通過貸款支付的人佔了大半，很多人最終結婚對象沒找到，卻背了一身的債務。有些人會積極和機構聯繫，申請退款，他們在社交平台上發布避雷帖子，在機構門口舉牌讓新客戶避雷。有些機構會忌憚他們的影響，同意退款。然而，退全款的情況幾乎沒有，退10%-30%的條件是客戶不能再在網絡上散播任何對他們不利的訊息，否則將收回退款。

誰能想到，明明是該被退還的錢款，卻成了封口費。

目標不是高攀 只求門當戶對

蔣雅琪把自己的經歷發布在社交平台上，想提醒其他的人謹慎踩到這家婚介機構的坑。然而，評論區卻有人說：

是你們活該，因為想找好的對象，太貪婪了。

蔣雅琪百口莫辯，她本身是碩士學歷、年薪40萬，目標只是找一個工資相當、學歷本科及以上、五官端正合眼緣的人，也不要求有房，要求僅僅是門當戶對。她平時忙於工作，工作圈和社交圈都很小，所以當時近35歲了，還沒有遇到合適的對象，家裏人又催着找對象，她沒有辦法，才求助於在社交平台上刷到的婚介機構。

當時，婚介機構邀請她到店裏了解一下，她發現這家機構在高端寫字樓，以為是一家正規的靠譜公司。沒想到，這「病急亂投醫」，被婚介機構抓住了把柄，拿捏了經濟命脈。婚介機構給她介紹的人，沒有一個綜合符合她的要求：有的有錢，但是性格、長相不好。有的錢特別少，但是性格會好一點。

紅娘一次次為他們介紹的對象，並沒有根據他們的要求來精準匹配，同時也沒有審核訊息的真實性。有一次，他們稱給蔣雅琪介紹了一名正編警察，而蔣雅琪到了現場聊完才發現，對方只是一名輔警。

另一位找上婚介機構的女孩陳夢形容自己交的這一筆相親費，是在花錢找罪受。那時候她25歲，紅娘給她介紹的都是又老又醜又猥瑣的男生，是她在路上遇到連頭都不願意抬起來看一眼的人群。她才發現紅娘給她看的男方照片是經過高度美顏的，實際上本人和照片隔着50萬的整容費。

有一次我穿個短裙去，那男生一直盯着看，還好我有拿枕頭蓋住，真的太噁心了。

給他們介紹的這些人，和一開始哄騙他們簽下合同時展示的那些完全不是一個水平的人。

當時出示的都是超級優秀的男生的資料，讓我們覺得物超所值，現實卻是兩極反轉。

當時紅娘還保證，男方的訊息審核會更嚴格，比如房產證、駕駛證、工資流水都會經過審核，有一些還會進行家訪。而同樣受到婚介機構欺騙的男生卻表示，當時並不要求提供任何財產或者學歷證明資料，資料填寫後也不會有審核的步驟。在婚介機構找過對象的莫爾表示，當時自己只是想花點小錢，找一個門當戶對的女生。而紅娘則哄他，要懂得投資，多交錢，才可以介紹白富美。

我說白富美能看上我？紅娘一個勁誇我，說他們很多女會員不看男生身高長相實力的，只要真心對女生好就能成功。

最終情況是，紅娘誇下的海口無法實現，他們公司還多次轉移地址，莫爾從福田追到南山，向他們公司追討了1年，要回了3萬元的會費。

他們總結出，紅娘的目的是把匹配的次數耗盡，並非真的想幫忙匹配成功，讓他們都拿到返款。為此，他們還會安排婚托，來消耗匹配次數。和婚托相親，他們有一套識別體系：要麼是對方明顯不來電，像是來做任務的。要麼是提醒了對方，這家婚介機構有問題，而對方卻表示無所謂的。

他們觀察到，現實情況和婚介機構宣傳的相親成功率相反，最終走上維權的人，比走進婚姻的人還要多得多。

對婚姻徹底失望是比經濟損失更大的精神傷害

黃冰冰在經歷40萬的經濟損傷的同時，也經歷着巨大的精神創傷。經此一騙，她對婚姻徹底失望，認為婚姻就是一場徹頭徹尾的騙局，甚至一度想隨便找個人結婚，只為拿回返款。她震撼於婚介機構里人均扭曲的三觀，一次次的信任被他們踐踏，付出的善意卻被無情地利用，最後只換來欺騙和甩鍋。

我那段時間心理和精神都出現了問題，到現在提起來我都沒辦法平復心情。

很多人第一次見識到人性的險惡，便是在這追求幸福的路上，被婚介機構來了當頭一棒，從此認為婚姻就是一筆交易。那些一開始就把婚姻當成生意的人，不怕找不到對象，而那些真心想花錢為自己拓寬社交圈子，努力進入婚姻的人，卻因此被洗腦「婚姻只是一筆買賣」。

沒想到，在當代還有被明晃晃詐騙了，卻不能為自己討回公道的道理。被坑只能認栽，或者拋頭露臉地去維權。

不少受害者便是這樣，到婚介機構門口舉牌，或者在他們客戶最多的時間點，到機構去勸誡那些客戶注意詐騙。而更常見的是這些婚介機構因為詐騙倒閉後，換了個馬甲又重新開始哄騙容易信任他人的人們。

最近黃冰冰在社交平台上遇到了一位同家婚介機構的受害者，那是一位剛大學畢業的女孩，工作都還沒找到，便被婚介機構忽悠了6000元。

還哄人家小姑娘要好好化妝好好提升自己，這樣男生才會喜歡她。

這樣的話，她在機構提供的戀愛課程裏聽過無數類似的表達了。機構謊稱邀請的是專業的情感專家，來為他們提供情感諮詢和指導。結果，教的都是一些讓她不置可否的東西，多的是貶低自己去討好對方的內容，讓人毫無尊嚴，只為能夠踏入婚姻。

而這也是這些婚介機構增收的一種方式。當他們多次相親失敗，紅娘便會情緒勒索他們，是他們心理有問題，與人相處出現問題，情商不夠高等等，讓他們不停地懷疑自我。更有甚者，製造年齡焦慮、容貌焦慮、家境焦慮等痛點，強調婚戀市場的不對等性，去誤導他們的認知。直到他們再次付費，買下一對一指導的心理課程，由所謂沒有資質的「專家」來開課指導。

一步步落入圈套，到一步步無法脱身，最後被搞得精神分裂。

黃冰冰感嘆，早知道就不點開那個婚介機構的帖子並且註冊號碼了。

備註：文中人物為化名。

