傳貴州發生挖眼虐貓事件　大反轉！警證實為AI編造：發布人被拘

網傳貴州文昌閣多隻貓被挖眼及斬斷四肢，引發廣泛關注。惟當地警方實地走訪及翻查近一個月的閉路電視記錄後，均未發現虐貓情況，最終經網絡溯源發現是有人故意用AI編造謠言，發布者已被拘捕。



網傳有流浪貓雙眼被人挖走。（小紅書）

網傳貴州貴陽文昌閣附近發生虐貓事件。（小紅書）

網傳受害流浪貓有同一特徵，均遭人挖走一隻眼睛。（小紅書）

據《貴州日報》報道，近日，「貴州文昌閣多隻小貓被挖眼砍斷四肢」等話題登上微博熱搜。相關內容為：有網民發布影片稱，在貴州貴陽文昌閣附近發生多宗虐待或虐殺小貓事件，其中包括一隻常被遊客打卡拍照的網紅貓。

事件引發廣泛關注，貴陽市警方多次接到來自全國各地的據報。對此，文昌閣派出所立即在文昌閣周邊廣泛走訪，並對附近近一個月的閉路電視記錄進行回溯，但均未發現虐貓情況。詢問附近長期投喂流浪貓的群眾，他們亦都表示從未在文昌閣見過照片中的貓。

最終，經過網絡溯源，文昌閣虐貓輿情源頭為廖某某於9月8日在其小紅書帳號和三個微信群組內發布的內容。

造謠發布者被拘捕。（貴州日報）

文昌閣附近經常餵流浪貓的市民。（貴州日報）

文昌閣附近的流浪貓。（貴州日報）

警方表示，廖某某在未核實的情況下，僅依據網民推測言論及自身參與救助流浪貓的經驗進行主觀臆斷，通過AI軟件生成文章，並附上五張受傷貓咪的照片發布至其小紅書帳號和微信群組，隨後引發網民關注。

廖某某稱，「廣大網友，本人於9月8號通過微信救助群組和小紅書，發表了一篇關於文昌閣有貓被虐待的文章，但是本人發表的圖片和文案都是從網上下載的，事發地點也未經本人核實的，未經證實就發布到網上。現在本人對發布的文章所造成的影響深感後悔，也希望大家對不實的文章不要再進行轉發。」

目前，廖某某已對其虛構事實、擾亂公共秩序的違法行為供認不諱，並錄製道歉影片聲明。公安機關已依法對其作出行政處罰。