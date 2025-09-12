「OPPO最美經理」離職！發表會上把手機丟落地再用高跟鞋狂踩爆紅

撰文：羊城晚報
出版：更新：

近日，OPPO產品經理Monica在社交平台正式宣佈從OPPO離職，其賬號簡介已更新為「前OPPO打工人」。

Monica在OPPO任職的五年期間，曾主導多款熱門產品的市場推廣與發布策略，並親自主講了九場重大新品發布會，被網友稱為「OPPO最美產品經理」。

OPPO產品經理Monica在社群平台正式宣布從OPPO離職。（微博圖片）
OPPO產品經理Monica在社群平台正式宣布從OPPO離職。（小紅書圖片）
OPPO產品經理Monica在社群平台正式宣布從OPPO離職。（小紅書圖片）

去年4月的OPPO新品發布會上，Monica以一襲利落西裝搭配高跟鞋登場。在介紹手機耐用性時，她以高跟鞋用力踩踏手機這樣直觀且極具視覺衝擊力的方式，展現該機型超強的抗壓與防彎折能力，這一名場面迅速出圈。

今年2月的技術溝通會上，她坐上由四台手機鉸鏈懸掛的鞦韆上進行「盪鞦韆測試」，這一舉動不僅生動展示了鈦合金鉸鏈的驚人強度，也讓她「硬核產品驗證」的個人標籤深入人心。

目前，Monica未明確公開下一步職業規劃。

今年2月的技術溝通會上，她坐上由四台手機鉸鏈懸掛的鞦韆上進行「盪鞦韆測試」。（微博圖片）
今年2月的技術溝通會上，她坐上由四台手機鉸鏈懸掛的鞦韆上進行「盪鞦韆測試」。（微博圖片）
Monica於OPPO新品發布會上「暴力測試手機」爆紅。（微博影片截圖）

