男童獨留在家　外賣員送錯餐仍要求開門簽收　遭拒後爆粗怒掟餐

8月10日，有天津網民反映，一名外賣員登門送錯餐，卻要求獨自在家的兒子開門取餐，並稱要拍照簽收，兒子拒絕開門後，對方「爆粗」後摔餐後離去。



閉路電視紀錄顯示，8月10日晚上8時45分前後，一名身穿黑衣、戴眼鏡的外賣員出現在家門前，隔門與小孩對話。當外賣員得知家中沒有成年人，仍要求小孩開門讓他拍照留證據，小孩再三拒絕開門並要求外賣員將食物放在門外拍照後，他便將外賣摔在地上隨即按升降機離開。

外賣員登門送錯餐，卻要求獨自在家的男童開門取餐。（影片截圖）

該名網民稱，門禁是需要按門鈴，由住戶開門才能進入，但外賣員沒有按門禁，且送餐時沒有穿上美團的工作服，並一再要求兒子開門拍照，「我們以前點外賣也都是讓放門口的，真不理解，為什麽非要讓一個孩子開門？」

網民續稱，當時她沒有點外賣，是對方送錯餐，「目前這個外賣還在我家樓道，他沒來取」。他們不清楚對方是否真正的外賣員，事後已聯繫美團反映，美團將核實黑衣男子是否旗下的外賣員，「如果不是，我們會報警」。

男童拒絕開門，外賣員「爆粗」後摔餐後離去。（影片截圖）

8月12日，美團客服表示，外賣員將餐品送達後會打電話告知用戶取餐，或拍照以作紀錄，但沒有規定必須要拍到用戶本人，「只要把產品送到用戶手裏邊，確保送到就行」。同時，美團外賣員送餐是需要穿上工作服。對於外賣員將餐品扔在地上，客服回應稱：「那是不禮貌的行為」。

同日，該網民在網上交代最新進展，表示該名外賣員送錯餐，美團已對原點餐人作出相應賠償，並會對涉事外賣員作出相應處罰，客服已代表美團向自己致歉。