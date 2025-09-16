迪卡儂廣告用「處女地」一詞被指不尊重女性　內地網民發起投訴

運動品牌迪卡儂（Decathlon）近日因一款潛水服產品的廣告文案引發爭議。該文案將海洋比喻為「尚未開發且無邊無際的處女地」，被部分網友質疑帶有不尊重女性的意味，並在購物平台發起投訴。9月16日，迪卡儂客服回應，稱已關注到爭議並撤下相關文案。



文案內容。（極目新聞）

迪卡儂在其官方平台推廣一款OLAIAN品牌的水母潛水泳衣時，廣告文案寫道：「海洋，是一塊尚未開發且無邊無際的處女地，我們希望幫助衝浪的你或即將體驗衝浪的你探索衝浪的奧秘。」

9月14日，有網友在社交平台發文指出，該文案中的「處女地」表述，結合後文語境，似有物化女性、不尊重女性的嫌疑。部分網友在購物平台發起投訴，認為將「處女地」用於描述海洋，將女性身體符號與自然景觀掛鉤，存在不當的性別暗示。

網友發起投訴。（極目新聞）

然而，也有網友認為「處女地」是中性詞，意指「未開墾的土地」，在日常使用中並無不妥，批評質疑者過於敏感。據《現代漢語詞典》解釋，「處女地」確指「未開墾的土地」。

9月15日，內媒查詢迪卡儂官方旗艦店發現，涉事產品頁面的廣告圖片及文案已全部移除。記者隨後聯繫迪卡儂客服，工作人員表示，公司已注意到網友的爭議，並將問題反饋至相關部門處理，目前已撤下涉事文案並持續跟進。