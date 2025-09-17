深圳酒店爆偷拍風波　情侶稱遭威脅發成人網站：每天都在崩潰邊緣

內媒《現代快報》報道，今年8月初，內地一名男子與女友入住美豪酒店深圳羅湖筍崗中心店時遭遇偷拍，並收到勒索信息，要求他支付3萬元（人民幣，下同），否則就將男子與女友的私密影片上傳至成人網站。涉事酒店工作人員表示他們已經報警。



內地一名男子與女友入住美豪酒店深圳羅湖筍崗中心店時遭遇偷拍，並收到勒索信息。（《現代快報》）

偷拍者更將部份偷拍的截圖發給事主作為威脅。（小紅書）

美豪酒店深圳羅湖筍崗中心店。（網絡圖片）

報道指，事主與女友8月2日入住深圳這家美豪酒店，次日離開。9月初，他收到陌生人發來的短訊，稱是專門為成人網站提供影片素材，要求與事主協商處理。

後來，對方發來一段事主與女友在酒店時的影片，並稱「兩人在房間多久，視頻就拍了多久」。事主稱，對方威脅要求支付3萬元，否則就將影片發到成人網站上，於是事主報了警。

報道指，美豪酒店深圳羅湖筍崗中心店工作人員表示酒店方也已報警。

事主：每天都在崩潰邊緣

據網上資訊，事主為留學日本的中國留學生，8月初回國度假。他在小紅書發出的帖文指，他在回到日本後，仍然持續收到偷拍者的電話騷擾，「每天都在崩潰的邊緣，有時候真的想去臥軌了」。

事主又表示，「沒想到回國還要面臨這種侵犯。被偷拍的羞辱感、被威脅的恐懼感，讓我們徹夜難眠」，又稱「如果連入住酒店都不安全，那麼誰還能安心休息?」