女住戶合租房廁所發現微型鏡頭對準淋浴區　29歲男租客被刑拘

陝西西安有女住戶在合租房屋的洗手間置物櫃內發現微型攝影鏡頭，正對淋浴區。

8月16日，警方通報稱，男租客李某安裝攝影鏡頭偷窺女租客，現已被刑拘。



《正在新聞》報道，8月15日，陜西西安的馬女士憶述，事發當晚，其表弟因好奇拉開洗手間置物櫃，竟發現櫃桶有人為鑽孔的痕跡，孔內嵌有微型攝錄鏡頭。

微型攝影鏡頭正對淋浴區。（正在新聞）

洗手間置物櫃內藏有微型攝影鏡頭。（正在新聞）

經辨認，該設備無需網絡即可錄影，疑似通過本地存儲或短距離傳輸數據，在電商平台僅需100元左右。馬女士稱，攝影機藏於櫃體夾層，鏡頭直指淋浴區，「設備被雜物刻意遮擋，普通檢查難以發現」。

報警後，警方於8月11日出具立案回執並扣押設備。初步調查顯示，攝錄鏡頭無存儲卡且未連接屋內WiFi，暫未鎖定安裝者。

8月11日，警方出具立案回執並扣押設備。（正在新聞）

王女士多次聯繫房屋托管方「西安好萊屋住房租賃有限公司」，卻發現簽約合同法人信息無效，對接員工稱「已離職」。經警方協調，中介僅同意退還50%費用（約900元），拒絕承擔全部責任。

8月16日，西安市公安局經開分局發布警情通報稱，經開分局已於8月8日接報並展開調查。經查，29歲男子李某在合租期間，購買小型攝像頭安裝在洗手間置物櫃內偷窺女性租客。目前，李某已被依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。