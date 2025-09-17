明星夫婦杜淳、王燦女兒脫水引發酸中毒　醫生：潛在風險不容忽視

知名演員杜淳的妻子王燦（現改名王燦兮）近日在社交平台發文，透露女兒「小蛋餃」因脫水引發酸中毒，提醒家長關注病毒感染後的補水與嘔吐處理問題，引發廣泛關注。江蘇省中醫院急診科副主任中醫師黃洋表示，脫水酸中毒是一種由水分流失和電解質紊亂引發的代謝性疾病，潛在風險不容忽視，家長需提高警惕。



黃洋醫師解釋，兒童脫水導致的酸中毒屬於代謝性酸中毒，主要因水分大量流失導致酸性代謝產物堆積，同時電解質紊亂破壞酸鹼平衡。相較成人，兒童尤其是嬰幼兒體液占比更高，腎臟調節功能尚未成熟，病毒感染引發的嘔吐、腹瀉等症狀極易造成水分快速流失，從而誘發該病。

早期症狀包括嘔吐、口乾、尿量減少、哭泣無淚、皮膚彈性下降等，嚴重時可能出現呼吸急促、精神萎靡、嗜睡甚至意識模糊。若不及時干預，可能導致心律失常、腦水腫等嚴重併發症，甚至危及生命。

王燦（王燦兮）在社交平台回應。（微博）

當前正值諾如病毒等腸道病毒高發季節，這些病毒常引發嘔吐、腹瀉和發熱，成為脫水酸中毒的常見誘因。黃洋建議，家長應注重手部衛生與環境消毒，避免孩子接觸感染源。一旦發現脫水徵兆，需立即補充水分並及時就醫，遵循「補水優先、及時就醫」的原則，為孩子健康保駕護航。

王燦的發文不僅讓「小蛋餃」的健康狀況牽動網友，也讓更多家長關注兒童脫水問題。公開資料顯示，杜淳與王燦於2021年1月宣布結婚，同年2月參加綜藝《婆婆和媽媽第二季》公開孕期生活，4月迎來女兒「小蛋餃」出生。此次事件後，王燦改名為王燦兮的消息也引發關注。