誰吃就挨罵、惡毒送男女友？中秋整人禮物「狗咬呂洞賓月餅」惹議

隨著中秋節臨近，電商平台上近日出現一款名為「狗咬呂洞賓」的整人月餅，憑藉惡搞噱頭引發網友熱議，部分商鋪更標榜「惡毒送男朋友女友」。月餅上印有呂洞賓形象並帶「被狗咬」設計，售價從78元至208元（人民幣．下同）不等。生產商南昌喬府食品有限公司澄清，該款月餅實際為「群仙賀月」系列，第三方賣家擅自改名炒作。



近日，網友在電商平台發現多家商鋪售賣「狗咬呂洞賓」月餅，產品圖展示月餅上印有呂洞賓形象及名字，部分帶咬痕設計，廣告語標註「順豐包郵狗咬呂洞賓月餅禮盒，惡毒送男朋友女友」。網友調侃「吃了就是狗咬呂洞賓，不吃就是不識好人心」，因此真是吃也不是，不吃也不是。

產品圖展示月餅上印有呂洞賓形象及名字。（極目新聞）

一家商鋪特別展示了一塊被咬了一口的月餅。（極目新聞）

部分商鋪更標榜「惡毒送男朋友女友」。（極目新聞）

平台顯示，該款月餅有多種包裝：12塊裝（含3塊「狗咬呂洞賓」月餅）售價115元，18塊裝（含1塊）售價208元，簡易2塊裝售價78元，均帶「喬家柵」品牌標誌，訂購人數已超10人。

內媒聯繫一家商鋪客服，對方自稱為江西喬家柵食品工廠店，表示「狗咬呂洞賓」是今年新款，有現貨供應。然而，南昌喬府食品有限公司17日回應澄清，其生產的月餅屬「群仙賀月」創意系列，包含八仙形象，呂洞賓為其中一款口味，單個售價19.9元，已推出三年。該公司強調，從未命名「狗咬呂洞賓」月餅，電商平台上的相關產品為第三方賣家擅自改名，意圖通過噱頭吸引流量。

據悉，南昌喬府食品有限公司是商務部認定的「中華老字號」企業，其「喬家柵」月餅曾獲中國食品工業協會頒發的「中華國餅」稱號。