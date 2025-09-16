月餅改生產日期再銷售？　品牌方澄清食品未過期：環保重用包裝盒

中秋將至，不少人都開始選購月餅，但有消費者在社交平台上發文，稱其近日在盒馬鮮生買到的「南京冠生園」月餅生產日期被改動，實際生產日期並非2025年，而是2024年。

南京冠生園食品廠的工作人員回應稱，公司只是重覆利用包裝盒，去年生產的月餅已經銷毀。



《澎湃新聞》報道，陳先生介紹，因臨近中秋，他便準備購買月餅送給公司員工及合作客戶。由於需求量較大，且每間盒馬門店的月餅庫存不一，他便聽從店員建議，9月8日先後在南京6間盒馬門店，共購買35盒「南京冠生園禮悅中秋」月餅，總花費7629.82元（人民幣，下同）。

陳先生購買的「南京冠生園 禮悅中秋」月餅禮盒。（澎湃新聞）

陳先生回家後，無意間發現月餅包裝盒上的生產日期下，還有一層顯示生產日期為2024的噴碼痕跡。照片顯示，月餅包裝盒上顯示生產日期為2025年8月26日，保質期至2025年11月25日，但在藍光照射下，下方隱約可見一行數字有「2024」字樣。

9月9日，陳先生撥打盒馬鮮生的投訴電話後，廠家聯繫他並表示月餅本身沒有問題。陳先生希望廠家能進一步解釋生產日期問題，明確月餅確為今年生產，若不能證明，則應該提供解決方案。

在藍光照射下，下方隱約可見一行數字有「2024」字樣。（澎湃新聞）

陳先生曾在南京盒馬鮮生佳源廣場店消費。9月12日，該店員工提到，領導已與「南京冠生園」生產廠家建立群組，正在與陳先生交涉，但具體事宜不太清楚。

對於月餅生產日期有問題一事，生產商南京冠生園食品廠的工作人員解釋，涉事的月餅使用了去年從商場退回來的月餅盒，原來的月餅已經銷毀，只是重覆利用包裝盒，「從來沒有哪一條法規說月餅盒子外包裝不可以重覆利用的，我們這個也是環保」。

9月15日，陳先生透露，他與南京冠生園食品廠已達成和解，對方承諾賠償一定損失，但具體賠償方案不便告知。他提到，南京冠生園食品廠此前沒有向相關部門報備月餅包裝盒為二次利用，目前已將相關手續補齊，且出具了盒內月餅未過期的說明。

陳先生分別在6間盒馬鮮生門店購買同一款月餅禮盒。（澎湃新聞）

有內地律師介紹，現行法律並未對食品外包裝能否回收再利用作出明確規定。然而，本次爭議所涉及的材料為食品包裝盒，根據《國家衛生健康委、市場監管總局關於實施預包裝食品數字標簽有關事項的公告》第三條的規定，數字標籤展示內容不得篡改。當對數字標籤內容有修改和更新時，應記錄修改內容、修改時間、修改者信息等要素，以確保信息修改過程具有可追溯性。