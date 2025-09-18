深圳3幼童躺坐地鐵出口無家長陪伴　父親是｢摩的｣司機母親已走佬

近日，深圳地鐵寶安站有3名幼童坐在出口處，身旁無家長陪伴，引發廣泛關注。據了解，3名幼童是親生兄妹，他們的父親是附近的電單車計程車（內地稱「摩的」）司機，因妻子「跑路」才不得不將幼童們放在地鐵出口。目前，當地街道、社區已向幼童父親提供幫助。



深圳地鐵寶安站有3名幼童坐在出口處，身旁無家長陪伴。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，有網民表示在深圳地鐵11號線寶安站B出口，見到3名幼童坐在地上，身旁無大人陪伴。相關影片顯示，3名幼童正獨自玩耍，其中1名幼童正在小範圍「亂跑」，另外2名則一人躺地、一人坐着招手，他們的身旁放有水樽和地墊。

有知情網民透露，稱自己搭乘過3名幼童父親的摩的，「他老婆跑路，沒錢沒時間養小孩，沒辦法放地鐵站門口，讓旁邊的摩的師傅幫忙照看。」

3名幼童的父親是附近摩的司機。（紅星新聞）

對此，深圳地鐵周三（9月17日）證實事件，並表示3名幼童的父親確實是附近的摩的司機。地鐵方面周二（9月16日）曾前去處理，但家長不太願意溝通，便協同社區工作站、救助站再次前往處理，「最後就是移交給社區工作站那邊，小孩被社區工作站接走了。」

另據「廣東廣播電視台」報道，3名幼童的父親介紹，自己的大兒子3歲半，兩個小女兒1歲半，其妻子幾個月前把手機留給大兒子，做好飯後就離開了。因每天要在地鐵站附近載客，只能將孩子放地鐵口。目前，街道、社區人員已向其提供幫助。