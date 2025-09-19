每日3支！阿婆無糖飲料當水飲　確診糖尿病酮症　1成份是罪魁禍首

湖北武漢一名67歲阿婆，近日被確診為「2型糖尿病酮症」，釀致她發病的罪魁禍首竟是「無糖飲料」。



無糖飲料。（示意圖片）

據《極目新聞》報道，67歲的陳婆婆體重超重，退休後幾乎每天都坐在梳化上看手機，日常活動量極少。今年7月，為了讓母親「健康解渴」，陳婆婆的兒子為她買了多箱無糖可樂和「0卡0糖」電解質飲料。陳婆婆自此便告別了飲水，取而代之的是每日至少飲3支無糖飲料。

兩個月後，陳婆婆開始出現視物模糊、體重驟降的情況，隨後又伴有肚痛、乏力等症狀。到醫院檢查後，發現她血糖偏高，然而經過一周治療情況都未改善，反而新增心悸、尿頻、尿急的問題。

無糖飲料雖不含蔗糖，卻添加了阿斯巴甜、蔗糖素等人工甜味劑。（網上圖片）

經過進一步檢查，陳婆婆被確診為「2型糖尿病酮症」合併泌尿系感染、低血鉀症。

醫生說，陳婆婆本身超重且長期缺乏運動，胰島功能有所減退。而她長期大量飲用的無糖飲料，雖不含蔗糖，卻添加了阿斯巴甜、蔗糖素等人工甜味劑。

醫生續指，近年研究證實，上述甜味劑會破壞腸道有益菌群平衡，而腸道菌群紊亂與胰島素抵抗、血糖升高直接相關；同時，其甜度是蔗糖的數百倍，會讓大腦和胰腺誤判「攝入糖分」，啟動胰島素分泌但無葡萄糖可分解，長期「空轉」導致胰島素敏感性下降。

陳婆婆被確診為「2型糖尿病酮症」。（極目新聞）

醫生進一步稱，長者的腸道功能本就相對較弱、代謝能力差，這種危害被進一步放大，最終才誘發了一系列病症。

醫生提醒，若出現「三多一少」（多飲、多尿、多食、體重驟降），或皮膚瘙癢、視力模糊、手腳發麻、傷口難癒等非典型症狀，需立即監測血糖。老年超重人群首選飲品是白開水、淡茶，選飲料時要避開含阿斯巴甜、安賽蜜等成分的「無糖」產品；生活中需堅持低糖低脂高纖飲食，多吃粗糧蔬菜，搭配適量優質蛋白，餐後進行30分鐘舒緩運動。